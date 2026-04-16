La espera terminó. Nutella ha presentado finalmente su nuevo sabor: Nutella Peanut, el primero tras 62 años de la historia de Ferrero.

Noah Szporn, vicepresidente sénior de Cremas para untar de Ferrero Norteamérica, describe a Nutella Peanut como “una experiencia cremosa con sabor a cacahuates tostados”.

Lanzamiento de Nutella Peanut será en Nueva York

Nutella Peanut tendrá su lanzamiento en Noho, Nueva York. Su Pop-Up gratuito, ubicado en 372 Lafayette Street, estará abierto a todo el público y se presentará del 16 al 17 de mayo.

Con la finalidad de hacer de una simple merienda una experiencia única e interactiva, Ferrero ofrecerá a sus clientes distintas dinámicas, premios y muestras del snack por el que vale la pena jugar.

Nutella Peanut (Nutella / Sitio Web)

El comunicado de la empresa italiana de Michele Ferrero, informa sobra la organización de juegos rápidos en los que, a través de niveles a desbloquear, se revelará algo nuevo. Los ganadores serán recompensados con premios con temática de Nutella Peanut:

Recuerdos personalizados

Sándwiches

Snacks.

Nutella Peanut está disponible en Estados Unidos y llegará a Norteamérica.

Nutella: De la tierra al espacio

El lanzamiento de este nuevo sabor, Nutella Peanut, llega tras la presencia de la popular crema de avellanas y cacao en el espacio.

“Sinceramente, cuando un tarro de Nutella se vuelve viral flotando en el espacio, uno empieza a sentir que todo es posible” Noah Szporn, vicepresidente sénior de Cremas para untar de Ferrero Norteamérica

En su discurso por el lanzamiento, Szporn recordó el momento viral de un frasco de Nutella flotando durante una transmisión en vivo de la tripulación de Artemis II, el pasado 6 de abril.

Evento que, de acuerdo con CNN, ocurrió unos minutos después de que los astronautas recorrieran la mayor distancia que los humanos hayan recorrido en el espacio.

El hecho viral es pieza clave para el lanzamiento del nuevo sabor.