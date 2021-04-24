El fundador del imperio Nutella y Ferrero Rocher, Michele Ferrero, falleció a los 89 años este domingo, tras una enfermedad crónica.

Su hijo Giovanni será el responsable de los negocios familiares que dispone de una plantilla de 22 mil empleados.

Ferrero produce 365 mil toneladas de Nutella cada año en 11 factorías alrededor del mundo, su principal mercado es Alemania, seguido de Francia e Italia.

La compañía fue fundada por Pietro Ferrero en 1946 y según Forbes, se estima que la fortuna de la familia Ferrero posee 14.9 billiones de euros.