Grupo Minsa revocó contrato con el gobierno en julio de 2025, según BMV

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que Grupo Minsa revocó en julio de 2025 un contrato que tenía con el gobierno para abastecer al programa Alimentación para el Bienestar-Diconsa.

El contrato con Grupo Minsa, propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, fue suscrito el pasado 12 de marzo de 2025, y se pactó transportar, empaquetar y distribuir harina de maíz para el gobierno.

Altagracia Gómez, de Grupo Minsa (INTERNET)

BMV anunció que Grupo Minsa revocó contrato con el gobierno en julio de 2025

A través de un breve boletín, la BMV informó que Grupo Minsa fue convocada en febrero de 2025 en un proceso para proveer de harina de maíz a Diconsa, para cumplir el objetivo del abasto rural.

Grupo Minsa resultó ganadora del proceso y formalizó un contrato por alrededor de 346 millones 175 mil 400 pesos y se contemplaba el procesamiento de entre 24 y 60 mil toneladas de maíz en harina.

Sin embargo, el contrato millonario fue revocado el pasado 9 de julio de 2025 “sin que mediara un solo peso de ingreso para la compañía y sin haberse procesado una sola tonelada de maíz”.

De acuerdo con la información, los motivos de la cancelación del contrato entre Grupo Minsa y el gobierno federal fueron:

Insuficiencia de harina de maíz nixtamalizada para abastecer mensualmente

Inventario de maíz destinado en su totalidad para cumplir los objetivos del Programa de Abasto Rural