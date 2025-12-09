Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), salió en defensa de Altagracia Gómez, asesora de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de la Presidencia, señalando que es una mujer ejemplar tras una nota de Reforma en la que reveló información sobre la licitación de un contrato.

“La acusación de un periódico a Altagracia Gómez, se basa en información incorrecta o falsa. El contrato al que se hace referencia fue cancelado, sin ejercer ni un peso, hace muchos meses. Me consta que Altagracia es estricta en evitar conflictos de interés. Es una mujer ejemplar” Julio Berdegué. Sader

El titular de Sader dijo que la información de Reforma es incorrecta o falsa porque el contrato con Diconsa, fue cancelado y no se ejerció “ni un peso”.

Julio Berdegué dijo que le consta que Altagracia Gómez es una mujer estricta para evitar conflictos de interés.

Altagracia Gómez señala que contrato señalado por Reforma no se ejecutó

La propia Altagracia Gómez, quien también encabeza el Consejo de Administración de Minsa, dijo que el contrato fue cancelado porque decidió hacer las cosas bien.

El contrato mencionado es uno que fue adjudicado de manera directa por Alimentación para el Bienestar-Diconsa (antes Selgalmex) el 6 de marzo de 2025.

El contrato buscaba transformar maíz en harina nixtamalizada de marca propia para su empaque y distribución.

Altagracia Gómez niega beneficios “indebidos” por su papel como asesora de Presidencia

Altragracia Gómez declaró que su papel es ayudar al gobierno como asesora, pero no que no es servidora pública ni toma decisiones internas en el gobierno federal.

También dijo que no ha recibido beneficios “indebidos” para ella o sus empresas y que no lo hará en el futuro.

Claudia Sheinbaum aclara que Altagracia Gómez ayuda al país y no cobra

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia mañanera de este 9 de diciembre que Altagracia Gómez no es funcionaria pública “no cobra un centavo” y “ayuda al país”.

Además, coincidió en explicar que el contrato no se ejecutó ya que fue cancelado por lo que “es falso que haya conflicto de interés”.

Explicó que ese tipo de contratos ya se hacían en el pasado pues cuando no se tiene suficiente maíz, vende harina de maíz.