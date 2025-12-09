Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) de la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a la controversia generada tras una publicación del diario Reforma sobre un contrato millonario presuntamente otorgado a su empresa familiar.

“La empresa no recibió ni un solo peso de ingreso de ese contrato, y el contrato fue cancelado por razones técnicas. Yo no soy servidora pública y no tengo ninguna capacidad de decidir sobre cosas que se dan al interior del gobierno, pero sí puedo decidir que en lo que yo participe se hagan las cosas bien” Altagracia Gómez, presidenta de Cader y del Consejo de Administración de Minsa

Gómez Sierra, quien también encabeza el Consejo de Administración de Minsa —proveedora histórica de Diconsa— defendió su actuación al asegurar que “decidí hacer las cosas bien” y que el contrato señalado fue cancelado.

Altagracia Gómez niega haber recibido beneficios indebidos en el gobierno de Sheinbaum

Altagracia Gómez negó haber recibido beneficios indebidos. Señaló que Minsa no obtuvo “ni un solo peso de ingreso de ese contrato” y que el acuerdo fue “cancelado por razones técnicas”.

El contrato en cuestión fue adjudicado de manera directa por Alimentación para el Bienestar-Diconsa (antes Segalmex) el 6 de marzo de 2025, con vigencia hasta el 31 de diciembre, y con un monto abierto de 346 millones de pesos.

El proyecto contemplaba transformar el maíz adquirido por Diconsa en harina nixtamalizada de marca propia, así como su empaque y distribución.

Altagracia Gómez afirmó que su participación en proyectos gubernamentales busca “ayudar a México”. Subrayó que no es servidora pública ni tiene facultades para tomar decisiones internas del Gobierno Federal, pero sí puede garantizar que los procesos en los que participa se realicen correctamente.

Sobre la cobertura mediática, la presidenta del CADERR aseguró que algunas referencias al contrato se hacen “o por error o por omisión en sus datos, o porque tienen una línea editorial distinta”. Reiteró que no ha recibido “ningún beneficio indebido, ni para mí ni para mis empresas”, y afirmó que tampoco lo recibirá en el futuro.

“Estoy haciendo por ayudar a México, no he recibido ningún beneficio indebido ni para mi ni para mis empresas, y que además que no lo he recibido tampoco lo recibiré en un futuro” Altagracia Gómez, presidenta de Cader y del Consejo de Administración de Minsa

La postura de Altagracia Gómez Sierra ocurre en medio de un debate sobre si la publicación periodística responde a una “ruin grilla” o a inquietudes generadas entre otros integrantes del gabinete, debido a su papel como asesora empresarial cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum.