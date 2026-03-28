Parece que a Donald Trump ya le gustó eso de hacer referencia a Nintendo en su propaganda política, pues la Casa Blanca subió una imagen y video de Animal Crossing.

De nueva cuenta se trata de un acto de propaganda de Donald Trump con elementos de Nintendo, apelando a los diversos programas gubernamentales de la Casa Blanca.

La Casa Blanca usa Animal Crossing para promover la imagen de Donald Trump

En el video e imagen de Animal Crossing usado por la Casa Blanca, podemos ver una versión “chibi” de Donald Trump junto a varios animales antropomorfos.

Lo peor del caso para los fans de Nintendo, es que aquí ya no son meras referencias, sino que se presenta en primer plano a personajes del juego como Canela y Tom Nook.

Haciendo uso de Animal Crossing, la Casa Blanca y Donald Trump están promoviendo la semana de la agricultura de Estados Unidos.

No solo eso, se pone la ya conocida leyenda “Make America Great Again”, aunque reformulada como “Make Farming Great Again”, que sería “Haz a la agricultura grande otra vez”.

Cosa que, como siempre, ha sido tomada de mala manera tanto por seguidores de Nintendo como por críticos de Donald Trump.

Publicación de la Casa Blanca y Animal Crossing se da en medio de demanda de Nintendo

Algo interesante del caso de la Casa Blanca, Animal Crossing y Donald Trump, es que la publicación se da mientras sigue en curso una demanda de Nintendo.

Solo que este juicio no tiene nada que ver con las publicaciones de Donald Trump y la Casa Blanca, como la que vemos de Animal Crossing.

Nintendo está acusando al gobierno de Estados Unidos de tener una deuda con la compañía debido a los aranceles impuestos en 2025 y que fueron retirados en 2026.

La empresa señala que por culpa de los aranceles tuvieron que retrasar la preventa del Nintendo Switch 2 y cambiar sus planes de marketing, lo cual a la postre afectó sus ventas.

Ahora que ya no hay aranceles, se pide que el gobierno de Estados Unidos regrese todo el dinero por concepto de impuestos que fue pagado previo a la cancelación.

Nintendo, junto a otras compañías, están pidiendo que se regresen alrededor de 200 mil millones de dólares, donde ya se incluyen los intereses.