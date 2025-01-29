Durante una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, la empresa Nestlé se puso la camiseta de México y anunció una millonaria inversión para nuestro país .

La noticia fue confirmada por Claudia Sheinbaum, quien señaló que esta inversión será para los próximos tres años con el objetivo de incrementar la producción de los productos de México.

La reunión para hablar de esta inversión que forma parte del Plan México, tuvo lugar la tarde de este 28 de enero de 2025 en Palacio Nacional, donde arribó el vicepresidente ejecutivo de Nestlé para la zona de las Américas, Steve Presley.

Nestlé se puso la camiseta de México y anunció millonaria inversión: se suma al Plan México

En compañía de los representantes de Nestlé y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la empresa hará una inversión de mil millones de dólares para los próximos tres años.

Claudia Sheinbaum externó su agradecimiento con la empresa, dejando en claro que la inversión tendrá el objetivo de incrementar la producción de distintos productos de México.

“Estamos con el equipo de la empresa Nestlé, en particular vino a visitarnos Steve Presley, que es vicepresidente ejecutivo y CEO para la zona de las Américas, y nos dan una muy buena noticia para todo México. Van a hacer una inversión de mil millones de dólares en los próximos tres años para incrementar la producción de distintos productos que tienen en nuestro país” Claudia Sheinbaum

La mandataria destacó que esta inversión muestra la alianza de México con empresas como Nestlé, originaria de Suiza, de la cual recalcó que tiene 94 años trabajando en el país.

En ese sentido, destacó que sus plantas ubicadas en estados como Veracruz, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, se van a ampliar más para los próximos tres años.

Por su parte, el CEO en México de Nestlé, Fausto Costa, expresó que esta es una buena oportunidad de reforzar la confianza y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece nuestro país mediante el Plan México.

¿En qué consiste el Plan México?

Previo al anuncio de inversión de Nestlé por mil millones de dólares, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su presentación en el Museo de Antropología que estas serían las metas a cumplir del Plan México:

Ser la décima economía a nivel mundial para el año 2030

Incrementar la inversión pública y privada al 27 por ciento del PIB

Reducir tiempos de una inversión de 2.6 años a un año en una ventanilla única digital

Aumentar a 1.5 millones de empleos

El 50 por ciento del abastecimiento y consumo nacional serán hechos en México en sectores estratégicos

Incrementar un 15 por ciento el contenido nacional

50 por ciento de compras públicas

Producción de vacunas hechas en México

Tener 150 mil profesionales y técnicos anuales

Sostenibilidad ambiental

Un 30 por ciento de financiamiento a las Pymes

Convertir a México en uno de los 5 países más visitados a nivel mundial