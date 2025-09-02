A sólo un año después de asumir el cargo y tras una investigación, Nestlé dio a conocer que despidió a su director general Laurent Freixe, por mantener una relación con una empleada.

De acuerdo con el presidente del consejo de Nestlé y el director independiente principal, la relación de Laurent Freixe con una empleada reflejó la falta de transparencia de quien hasta hoy era el CEO de la empresa.

Por lo mismo, se decidió de manera necesaria despedir a Laurent Freixe, quien asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024 además de que fue el vicepresidente ejecutivo de Nestlé y el CEO de América Latina.

Nestlé despide a su CEO Laurent Freixe por relación con empleada

Mediante un comunicado, Nestlé dio a conocer el despido de su director general Laurent Freixe, debido a que infringió su código de conducta al relacionarse con una empleada directa sin notificarlo.

De acuerdo con el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, la decisión se dio tras una investigación supervisada por él y el director independiente Pablo Isla, la cual arrojó la relación de Laurent Freixe con una empleada no identificada.

Y es que añaden que la falta de transparencia de Laurent Freixe atenta contra con los valores y la gobernanza de Nestlé, los cuales son parte sólida de sus cimientos.

Por lo mismo y pese a los aproximadamente 40 años de trayectoria de Laurent Freixe en Nestlé, era necesario despedirlo para proteger los valores de la marca, ante la importancia de su ética empresarial.

Y el cumplimiento de normas internas, por lo cual, el presidente de Nestlé dio por concluida la relación laboral con Laurent Freixe a quien dio las gracias en el comunicado.

Laurent Freixe fue despedido como director general de Nestlé (Nestlé vía LinkedIn)

Nestlé ya dio a conocer al reemplazo de Lauren Freixe tras despedirlo

En el mismo comunicado, se dio a conocer al sucesor de Laurent Freixe como CEO de Nestlé tras su despido tras violar código interno al relacionarse con su empleada directa; el consejo administrativo decidió que será Philipp Navratil.

Al respecto, el nuevo director general expresó su compromiso con la dirección estratégica de Nestlé, que ahora tiene el privilegio de asumir como señaló; además de dar a conocer su plan de acción para impulsar su rendimiento financiero.

Asimismo, Philipp Navratil destacó que tiene la intención de colaborar con el consejo de Nestlé de manera estrecha y acelerar la creación de valor para los accionistas, por lo que se confirmó que no alterará su estrategia.