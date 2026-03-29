Un robo en Europa encendió las alertas de la industria alimentaria: un camión con 12 toneladas de chocolates KitKat de la empresa Nestlé desapareció mientras viajaba de Italia a Polonia, y hasta ahora no hay rastro ni del vehículo ni del cargamento.

De acuerdo con Nestlé, el transporte llevaba 413 mil 793 barras de chocolate que serían distribuidas en varios países europeos en plena temporada previa a Semana Santa, cuando el consumo de dulces aumenta significativamente.

Podría haber escasez de chocolate en Europa tras robo de KitKat

Se ha reportado un robo de KitKat de Nestlé en Europa, el cual ocurrió la semana pasada en algún punto no especificado de la ruta, lo que ha complicado las investigaciones.

Autoridades locales y socios logísticos ya trabajan en el caso, pero el cargamento sigue desaparecido, un incidente que ocurre justo semanas antes a la Semana Santa, que es cuando la demanda de chocolates se dispara en varios países.

Barra de chocolate KitKat (Unsplash)

Por ello, Nestlé advirtió que el robo podría provocar escasez de chocolates en supermercados europeos si no se recupera la mercancía a tiempo.

Además, existe el riesgo de que los KitKat robados terminen en el mercado negro o en canales de venta no oficiales, lo que también genera preocupación por el control de calidad.

KitKat activa rastreo para recuperar el cargamento robado en Europa

Para intentar recuperar los chocolates, Nestlé implementó un sistema de rastreo basado en los códigos de lote de cada barra.

Si alguien escanea uno de estos productos, recibirá instrucciones para reportarlo a la empresa, que a su vez notificará a las autoridades.

El caso de los KitKat robados también pone sobre la mesa un problema creciente en Europa: el aumento del asalto de mercancías en tránsito con métodos cada vez más sofisticados, según alertó Nestlé.