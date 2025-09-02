¿Quién es Laurent Freixe? Se trata del ex CEO de Nestlé que fue despedido debido a que tras una investigación interna se reveló que tenía una relación con una empleada.

De acuerdo con el reporte, el directivo fue removido de su puesto debido a que se descubrió que tenía una relación sentimental no declarada con una empleada, lo que violó el código de conducta.

Pero, ¿quién es Laurent Freixe? Te contamos los siguientes detalles sobre el ex CEO de Nestlé que fue despedido luego de que se determinó que incurrió en una violación al reglamento interno:

¿Quién es Laurent Freixe?

¿Qué edad tiene Laurent Freixe?

¿Quién es la esposa de Laurent Freixe?

¿Qué signo zodiacal es Laurent Freixe?

¿Cuántos hijos tiene Laurent Freixe?

¿Qué estudió Laurent Freixe?

¿En qué ha trabajado Laurent Freixe?

Laurent Freixe (Especial)

¿Quién es Laurent Freixe?

Laurent Freixe fue el CEO de Nestlé durante un periodo de más de 10 años, tiempo en el que lideró operaciones en América Latina, Europa y mercados emergentes, logrando consolidar una trayectoria interna de largo alcance.

La permanencia del directivo en la empresa alimentaria se extendió por más de tres décadas, debido a que ocupó distintos cargos regionales y globales hasta que asumió la dirección de la zona Américas en el año 2020.

Sin embargo, el 2 de septiembre de 2025, Nestlé dio a conocer que la salida inmediata de Laurent Freixe, luego de que se llevó a cabo una investigación interna relacionada con el incumplimiento del código de conducta corporativo.

En torno a ello, la empresa suiza señaló que en la investigación se descubrió Laurent Freixe mantenía una relación sentimental no declarada con una subordinada directa, lo que representaba una violación a las políticas internas de Nestlé.

El proceso de separación fue supervisado por el consejo directivo de la empresa, además de que participaron asesores externos, dando como resultado la destitución del ex CEO de Nestlé sin que se diera espacio a un periodo de transición.

Debido a lo ocurrido, Nestlé nombró a Philipp Navratil como el sucesor provisional, de quien se indica, tiene experiencia en mercados latinoamericanos y en la división global de café, manteniendo la continuidad operativa.

Pese al escándalo que se generó ras su salida, hasta el momento Laurent Freixe no ha emitidio declaraciones públicas y desde entonces no ocupa cargos visibles dentro de Nestlé ni en otras compañías del sector alimentario.

Nestlé se puso la camiseta de México y anunció millonaria inversión (Especial)

¿Qué edad tiene Laurent Freixe?

En la información oficial dada a conocer por Nestlé se establece que Laurent Freixe nació el 21 de abril de 1962, es decir que hasta el mes de septiembre de 2025, el ex CEO de la empresa tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Laurent Freixe?

Aun cuando destacó por décadas debido a su buen desempeño en Nestlé, no existen registros públicos ni menciones oficiales relacionadas con el entorno familiar o personal de Laurent Freixe.

Lo anterior debido a que a lo largo de su trayectoria en la empresa, el ex CEO mantuvo un perfil reservado en lo personal, sin entrevistas ni apariciones que revelaran detalles familiares.

No obstante, se podría descartar que tuviera esposa, debido a que al revelarse su despido, se indicó que fue removido por tener una relación sentimental con una empleada que conoció en 2022, de quien no se conoce su identidad.

¿Qué signo zodiacal es Laurent Freixe?

Al contar con el dato de la fecha de nacimiento del ex CEO de Nestlé que fue despedido por tener una relación con una empleada, se puede establece que su signo zodiacal es el de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Laurent Freixe?

Según lo establecido en reportes periodísticos y perfiles del mismo tipo que se han dado a conocer tras su despido por violar los códigos internos de Nestlé, Laurent Freixe no tiene hijos.

¿Qué estudió Laurent Freixe?

En cuanto a la formación académica de Laurent Freixe, la información pública compartida por Nestlé indica que el ex CEO que fue despedido cuenta con los siguientes estudios:

MBA con especialización en marketing

EDHEC Business School, Lille, Francia

¿En qué ha trabajado Laurent Freixe?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta Laurent Freixe, la información pública refiere que estuvo al frente de diversos trabajos en la misma empresa de alimentos originaria de Suiza:

Nestlé Francia en las área de ventas y marketing

Jefe de División de Nutrición en Nestlé Francia

Director de mercado en Nestlé Hungría

Responsable de la región ibérica de Nestlé, es decir en España y Portugal

Vicepresidente Ejecutivo y Director de Zona Europa

Vicepresidente Ejecutivo y Director de Zona Américas

CEO de Nestlé S.A.