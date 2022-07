Tengo otros datos

El prestigiado diario francés Le Monde público en su edición de este domingo 3 de julio una nota que habla de cómo la empresa de origen suizo Nestlé trató de cabildear con el gobierno helvético debilitar las regulaciones para la exhibición de la calidad nutricional de los productos que impulsó desde el 2019 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, con el fin de combatir la obesidad y el sobrepeso en el país latinoamericano.

Según el texto del periódico galo, la organización gubernamental suiza Public Eye dejó al descubierto cómo la trasnacional de los alimentos realizó una estrategia para boicotear la Ley sobre etiquetado de alimentos de la nación azteca a través del gobierno europeo. La ONG publicó el pasado 1 de julio copias de intercambio de correos electrónicos de finales del 2019 entre el gigante productor de alimentos y las autoridades gubernamentales suizas para presionar al gobierno de la Cuarta Transformación, pero la operación falló ya que la legislación se hizo.

La multinacional consideró a finales del 2019 que el etiquetado frontal de advertencia, que indica a los consumidores del mercado mexicano si un alimento es alto en grasas, azúcares o sodio y nocivo para la salud “trasgrede los principios establecidos en tratados comerciales internacionales”. En 2016 México emitió una alerta epidemiológica por obesidad, sobrepeso y diabetes, para atender el asunto hace dos años se aprobaron una serie de medidas, entre ellas que en los empaques se advierta si el producto contiene nutrientes críticos, pero la compañía suiza que asegura que tienen más de “85 años de brindar nutrición, salud y bienestar a las familias mexicanas”, se opuso a estas acciones.

El discurso de Nestlé y la buena alimentación

El discurso de Nestlé tiene muchas contradicciones, pues por una parte dice estar a favor de la salud y asegura que sus productos contribuyen a la buena alimentación; y por otro se opone para que se conozcan con detalle los ingredientes que utilizan y a que se modere su mercadotecnia.

La nota del periódico francés habla de que la trasnacional de los alimentos helvética tiene un robusto mercado en México, y ejemplo de esto es que hace 3 años la empresa tuvo una facturación en la nación azteca por casi 3 mil millones de euros, según datos de Laurent Gaberell, autor de la encuesta Public Eye. Los directivos de Nestlé alegaban que la Ley de etiquetado del país latinoamericano amenazaba sus ventas en más de mil millones de euros y por eso buscaron boicotear la legislación.

El 15 de noviembre de 2019 un empleado de Nestlé envió un correo electrónico a un contacto en el Ministerio de Economía de Suiza (SECO), solicitando “ayuda” y “recomendaciones”. Los nombres están redactados en correos electrónicos obtenidos por Public Eye, luego de una solicitud realizada en nombre de una ley suiza sobre transparencia y acceso a la información. Ese día, el correo electrónico fue acompañado de un argumento de Nestlé que supuestamente guiará a SECO en sus intercambios diplomáticos con las autoridades mexicanas. El memorándum deplora una norma demasiado “restrictiva”, que despierta “miedos innecesarios” entre los consumidores.

Nestlé México también trató de boicotear la ley de etiquetado

Nestlé México también trato localmente de boicotear la ley de etiquetado al pedir a sus proveedores “su oportuna intervención” ante el gobierno federal para que se opongan al etiquetado frontal aprobado pues “desincentivará” el consumo de sus productos, al calificarlos “como dañinos para la salud”.

La compañía trasnacional alegaba haber añadido “13 millones de porciones de frutas y verduras a sus productos infantiles, se desarrollaron 300 productos de nutrición avanzada, se invirtieron 280 millones de pesos en renovación e innovación y que el cereal de grano entero es su ingrediente número 1″, se oponen a que los consumidores mexicanos sepan con mayor precisión los ingredientes que contienen sus productos.

La legislación del etiquetado no ha sido exitosa ya que el 34% de los mexicanos dijeron que tener un sobre peso mayor a 8 kilos, según una encuesta de IPSO del 2021.

La pandemia de Covid-19 dejo al descubierto que enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, ocasionaron más muertes de mexicanos por la propagación del virus del SARS-CoV-2.

Nestlé sigue con grandes ganancias en México

A dos años de haber entrado en funciones la Ley del etiquetado, Nestlé sigue teniendo grandes ganancias en México y ostenta el monopolio de la leche en polvo, evaporada y condensada. También es la empresa dominante en la venta de café soluble.

Las inversiones de la compañía de origen helvético no se han detenido en México y está invirtiendo en plantas procesadoras.

AMLO inaugurará planta de Nestlé

El presidente AMLO adelantó hace unos días, en su conferencia mañanera, que inaugurará una planta de la firma suiza de alimentos, Nestlé, que operará en Veracruz, por lo que afirmó que la relación con el sector empresarial nacional y extranjero es “positiva.”

El anuncio por la planta para la industrialización de café en Veracruz se dio en 2018, y para abril de 2021 la empresa comunicó que ya tenía 95% de avance en su planta. Sin embargo, en mayo se registró un incendio donde desalojaron a por lo menos 80 trabajadores, sin que la empresa diera más detalles sobre el incidente.

La inversión de la planta fue sufriendo el golpe de la inflación pues en un inicio se requerían 154 millones de dólares, por lo que la inyección de los 200 millones de dólares es un alza de 30 por ciento respecto a lo presupuestado en 2018.

La planta de Veracruz se suma a la de Toluca que tiene una capacidad de 40 mil toneladas, y exporta café a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y un poco a Asia, localidades que al igual que México están teniendo un incremento en la demanda del producto y por eso se hizo la inversión en una nueva planta.

La nota del diario Le Monde firmada por Fréderic Saliba nos da una idea de cómo presionó la empresa Nestlé al gobierno de México para que no pasara la ley del etiquetado. La legislación sobre las advertencias sobre ingredientes de productos alimenticios nocivos para la salud, no ha sido suficiente para revertir la obesidad en México y el país latinoamericano sigue teniendo los índices más altos de sobrepeso de todo el mundo, y no solo de personas adultas sino también de niños.