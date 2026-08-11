Quien fuera el primer gobernador del Banco de México (Banxico), Miguel Mancera Aguayo, murió el lunes 10 de agosto de 2026 a los 93 años de edad.

Así lo dio a conocer la diputada Olga Sánchez Cordero por medio de un mensaje en el que reconoció a Miguel Ángel Mancera Aguayo por ayudar a mantener la estabilidad económica de México.

Cabe destacar que el economista estuvo en el cargo de gobernador de Banxico durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1982 hasta el 31 de marzo de 1994.

Olga Sánchez Cordero informa muerte de Miguel Mancera Aguayo (@M_OlgaSCordero/X)

Miguel Mancera Aguayo murió a los 93 años

La noche del lunes 10 de agosto de 2026, Olga Sánchez Cordero informó que Miguel Mancera Aguayo murió a los 93 años de edad.

En el mensaje que difundió en sus redes, la ex secretaria de Gobernación despidió y reconoció a Miguel Mancera Aguayo por la labor que desempeñó como gobernador de Banxico.

Al respecto, la ministra en retiro recordó al ex funcionario como una “pieza clave en la estabilidad económica” de México debido al “invaluable” trabajo que desempeñó.

“Con profundo respeto, despedimos, a sus 93 años, a Don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país” Olga Sánchez Cordero

Además, Olga Sánchez Cordero refirió que siendo el primer gobernador autónomo de Banxico, lideró con entereza la institución en “momentos históricos” y guió la modernización monetaria de la nación.

Tras afirmar que el rigor técnico y vocación de servicio que lo caracteizaron dejan una huella imborrable en el servicio público, extendió un abrazo solidario a su familia e hizo votos por su descanso.

Miguel Mancera Aguayo (ITAM)

Miguel Mancera Aguayo fue el primer gobernador de Banxico

En medio de la crisis económica de 1982, el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, designó a Miguel Mancera Aguayo como el primer gobernador de Banxico.

De esa forma, el economista se convirtió en el primer gobernador autónomo del banco central mexicano tras la reforma constitucional que le otorgó independencia operativa a la institución.

Durante su mandato, Miguel Mancera Aguayo implementó políticas de corte liberal, así como medidas para gestionar los efectos de las crisis económicas del mismo 1982 y de 1994:

Apertura comercial: Se redujeron barreras arancelarias y se firmaron tratados como el TLCAN

Privatización de empresas estatales: Se vendieron bancos y empresas públicas para reducir el gasto gubernamental

Desregulación financiera: Se eliminaron restricciones a la inversión extranjera en el sector financiero

Aunado a lo anterior, en su periodo se llevó a cabo la introducción del Nuevo Peso durante la crisis inflacionaria y en busca de simplificar las transacciones y la contabilidad.