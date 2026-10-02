El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento económico en México en 2027 con 1.8% de Producto Interno Bruto (PIB); aunque seguiría limitado, la inflación general también está cerca de la meta.

La proyección se estima pese a la incertidumbre por el TMEC, así como los cambios a nivel nacional que restringen la actividad económica, tras una reducción del déficit en 2025.

El FMI emitió dicha proyección tras una misión dirigida por Gustavo Adler la segunda semana de septiembre, en la que mantuvo diversas reuniones virtuales para supervisión la situación económica en México.

México tendría un crecimiento del 1.8% en 2027, según nueva previsión del FMI

El FMI estima que este 2026 cierre con un crecimiento de 1.5%, el cual aumentaría para 2027 con 1.8%.

Mantiene el llamado a México a realizar mayores esfuerzos para colocar la deuda en trayectoria descendente y así proteger la inversión pública, ya que si bien esperan un crecimiento, este seguirá limitado por la incertidumbre externa del TMEC.

TMEC es factor de incertidumbre para crecimiento económico de México (Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

El Fondo Monetario Internacional también destacó que México tuvo escasa dependencia de combustible, además de que implementó medidas fiscales para proteger los precios internos de la gasolina y mantuvo la estabilidad de gas natural.

Asimismo, el FMI señala que la inflación general ha disminuido, por lo que se acerca a la meta estipulada por el Banco de México pese a las presiones subyacentes que, sugieren, mantengan las políticas monetarias cautelosas.

FMI llama a México a realizar mayores esfuerzos para un mayor crecimiento económico en 2027

FMI también añadió diversas recomendaciones en su reporte, haciendo un llamado a México sobre realizar mayores esfuerzos después de una marcada reducción del déficit en 2025.

Por lo que México debería considerar una consolidación más ambiciosa, enfocada en la deuda pública, para que mantenga una trayectoria descendente y así recuperar el margen de maniobra para la política fiscal.

El Fondo Monetario Internacional también llama a medidas creíbles para los objetivos fiscales, con un gasto mejor focalizado de los programas sociales así como incentivos fiscales en zonas fronterizas.

Ya que México debería impulsar la inversión privada, eliminando por ejemplo las brechas en infraestructura y las cargas regulatorias, para reforzar la integración comercial.