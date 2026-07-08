La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista incertidumbre para la inversión en México, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera su pronóstico de crecimiento económico para el país en 2026 y 2027.

“No hay incertidumbre para la inversión, no hay, ninguna. Mientras cumplan con las reglas con las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre, ninguna” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia mañanera del pueblo de este 8 de julio de 2026, luego de que el FMI publicara la actualización de sus perspectivas económicas, en la que ajustó a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para los próximos dos años.

¿Qué dijo el FMI sobre la economía de México en 2026 y 2027?

El FMI redujo su previsión de crecimiento del PIB de México de 1.6% a 1.2% para 2026, mientras que para 2027 ajustó su estimación de 2.2% a 1.9%.

De acuerdo con el organismo internacional, la economía mexicana mantendrá una aceleración moderada gracias a políticas internas menos restrictivas; sin embargo, advirtió que la incertidumbre continuará limitando la actividad económica durante el periodo analizado.

Diversos medios especializados en economía señalaron que la previsión del FMI es similar a la del Banco Mundial, que estima un crecimiento de 1.3% para 2026 y 1.7% para 2027. En contraste, la OCDE proyecta un avance de 0.8% en 2026 y una recuperación hasta 1.8% en 2027.

Ante este panorama, la presidenta Sheinbaum insistió en que México ofrece certeza para los inversionistas y reiteró que las inversiones pueden desarrollarse con normalidad siempre que se respeten las leyes y normas mexicanas.

México se mantiene entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa

Como respaldo a su postura, Sheinbaum destacó que México permanece entre los 10 países con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Inversiones 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Según el reporte, México recibió 41 mil millones de dólares en IED, cifra que representa 3 mil millones de dólares más que en 2024.

La UNCTAD también señaló que México “siguió siendo el principal beneficiario de la inversión extranjera directa en manufactura relacionada con la deslocalización cercana (nearshoring)”, lo que refuerza el atractivo del país para las empresas que buscan reubicar sus cadenas de suministro.

El ranking es encabezado por Estados Unidos, seguido de Singapur y China, mientras que México ocupa la décima posición entre las economías con mayor recepción de inversión extranjera directa.