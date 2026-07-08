Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respondió al recorte en la previsión de crecimiento económico para México realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el ajuste no fue exclusivo para el país, sino que formó parte de una revisión a la baja de las perspectivas económicas globales.

“Fue una reducción general de las estimaciones para las economías globales por parte del FMI, resultante de la situación del mercado de energía en el Golfo Pérsico. Entonces, no fue una revisión exclusiva a la economía mexicana; fue una revisión hacia la baja de la economía global” Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 8 de julio, Edgar Amador destacó los avances de la economía mexicana y subrayó que la inflación descendió a 3.6%, su nivel más bajo en los últimos ocho meses.

Las declaraciones del secretario de Hacienda se producen luego de que el FMI redujera su pronóstico para el Producto Interno Bruto (PIB) de México:

2026: de 1.6% a 1.2%.

de 1.6% a 1.2%. 2027: de 2.2% a 1.9%.

SHCP recuerda que México superó el pronóstico del FMI en 2025

Ante el nuevo ajuste en las perspectivas económicas, Edgar Amador recordó que en 2025 el propio FMI proyectaba que México entraría en recesión, con tasas de crecimiento negativas.

El funcionario explicó que el Gobierno de México sostuvo reuniones con economistas del organismo internacional para exponer las razones por las que no compartía ese escenario. Finalmente, dijo, los datos económicos terminaron respaldando la postura de la administración federal.

“Vale la pena recordar el antecedente. El año pasado las estimaciones del FMI ponían a la economía mexicana en recesión, con tasas negativas. Nosotros platicamos con los economistas del Fondo y les explicamos por qué no veíamos ese escenario para 2025. Al final, los datos acabaron dándonos la razón” Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP

SHCP confía en que la economía de México crecerá más de lo previsto por el FMI

Edgar Amador aseguró que, al igual que ocurrió en 2025, la economía mexicana podría registrar un desempeño superior al estimado por el Fondo Monetario Internacional durante 2026 y 2027.

Asimismo, insistió en que la reducción de las previsiones no estuvo dirigida únicamente a México, ya que el organismo también ajustó a la baja las expectativas de crecimiento para un amplio grupo de economías al rededor del mundo.

Además de que tomó en cuenta otros factores externos a nivel global