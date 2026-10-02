Mario Gámez Fonseca es un periodista, locutor y líder de opinión mexicano con más de 40 años de trayectoria en los medios de comunicación en Monterrey, Nuevo León.

Es hijo de Jorge Gámez González, pionero de la radiodifusión y fundador de Radio Naranjera en Montemorelos, su principal fuente de inspiración.

Inició su carrera como locutor al cubrir de manera emergente el sismo en la Ciudad de México registrado en septiembre de 1985.

¿Quién es Mario Gámez?

Mario Gámez Fonseca se describe como un experto en radiodifusión, publicidad, planificación estratégica, marketing digital y oratoria.

Desde 2022 es Presidente de Gamavisión en Monterrey, Nuevo León. Ese mismo año también asumió formalmente las funciones de Chief Executive Officer (CEO).

Mario Gámez Fonseca (Mario Gámez / Facebook)

Desde su integración a la empresa, en 2012, su liderazgo ha sido fundamental para su expansión y la evolución de la marca hacia una plataforma multimedia que abarca radio, televisión digital, publicidad exterior y agencias digitales.

¿Qué edad tiene Mario Gámez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mario Gámez y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Mario Gámez?

Mario Gámez Fonseca está casado con Lorena Hernández.

Mario Gámez Fonseca (Mario Gámez / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Mario Gámez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mario Gómez Fonseca y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Mario Gámez?

Mario Gámez tiene un hijo en común con Lorena Hernández, de nombre Mario Enrique Gámez Hernández.

Mario Gámez Fonseca (Mario Gámez / Facebook)

¿Qué estudió Mario Gámez?

Mario Gámez no terminó sus estudios universitarios. En el último semestre de la carrera de Comunicación, se incorporó a la campaña política de Jorge Treviño.

¿En qué ha trabajado Mario Gámez?

Mario Gámez se inició en el medio radiofónico por motivación de su padre, Don Jorge Gámez González, fundador de la histórica estación Radio Naranjera en Montemorelos.

Trabajó en las principales empresas de comunicación de Monterrey, como Canal 28, Canal 8, TV Azteca y Multimedios.

Entre 2009 y 2012 se desempeñó como Director de Televisa Radio Monterrey.

En 2022 asumió el liderazgo absoluto como Presidente y CEO de Grupo Dominio Medios, y dirige los espacios informativos de Gamavisión en Monterrey.

Actualmente, tiene una fuerte presencia en los medios de comunicación por su noticiero matutino de análisis político ”Grillotina".

Su ética y liderazgo ha sido reconocida a través de dos importantes premios:

Premio Maestro Periodista (2025)

Premio Constantino de Tárnava (2025)