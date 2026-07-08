El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a recortar su pronóstico de crecimiento para la economía de México en 2026 y 2027.

La actualización fue publicada este miércoles 8 de julio como parte de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook).

De acuerdo con el organismo internacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México quedó proyectado de la siguiente manera:

2026: baja de 1.6% a 1.2%.

2027: disminuye de 2.2% a 1.9%.

Las nuevas previsiones del FMI coinciden con un panorama de menor dinamismo para la economía mexicana.

Incluso, se alinean con los estimados del Banco Mundial, que también redujo su expectativa de crecimiento para México a 1.3% en 2026 y 1.7% en 2027.

Aunque las proyecciones del FMI siguen siendo más optimistas que las de la OCDE, que prevé un crecimiento de 0.8% en 2026 y una aceleración a 1.8% en 2027.

¿Por qué el FMI recortó el crecimiento previsto para México?

El FMI explicó que el crecimiento económico de México se acelerará de forma moderada gracias a políticas internas menos restrictivas, pero advirtió que la incertidumbre seguirá limitando la actividad económica.

“En México, el crecimiento está proyectado a acelerarse modestamente en medio de políticas internas menos restrictivas, pero la incertidumbre continuará limitando la actividad” FMI

El Fondo indicó que este escenario ya había sido anticipado desde abril y considera que la incertidumbre continuará afectando las perspectivas económicas del país.

Pese al ajuste, las nuevas estimaciones representan una recuperación respecto al crecimiento de 0.5% registrado por la economía mexicana el año pasado, de acuerdo con las series estadísticas del propio FMI.

Los riesgos que podrían afectar a México y a la economía mundial

El FMI también advirtió que México enfrenta riesgos compartidos con otras economías, entre ellos:

La posibilidad de un nuevo conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

Cambios derivados del acelerado crecimiento de la demanda tecnológica mundial impulsada por los avances y la adopción de la inteligencia artificial (IA).

Aunque el organismo considera que el balance de riesgos es ahora más equilibrado que en abril, aclaró que aún existen factores que podrían deteriorar el panorama económico.

FMI advierte sobre riesgos para la economía mundial

A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional señaló que un eventual recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente representa uno de los principales riesgos para la economía global.

De materializarse, este escenario podría generar una mayor volatilidad en los precios de las materias primas, afectar las cadenas de suministro, incrementar la inflación y endurecer las condiciones financieras internacionales, con impactos negativos sobre el crecimiento económico mundial.