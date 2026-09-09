Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó este martes el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados, en el que prevé un crecimiento de al menos 2% para México.

De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, la economía de México crecería entre 1.5% y 2.5% en términos reales durante 2027, mientras que para 2026 se prevé un avance de entre 1% y 2%.

Paquete Económico 2027 contempla crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para la economía mexicana

Luego de los resultados registrados durante 2026, Hacienda proyecta que México mantenga una trayectoria de expansión durante el próximo año, alcanzando un crecimiento de al menos el 2%.

Édgar Amador: Paquete Económico 2027 destina 2.6% a programas sociales (Cuartoscuro / Mario Jasso)

La proyección en el Paquete Económico 2027 toma como referencia el comportamiento reciente de la actividad económica y la estabilidad de la inflación, así como el desempeño del PIB durante el segundo trimestre de 2026.

En ese periodo, el PIB mexicano registró un crecimiento anual de 1.9% con cifras desestacionalizadas. Además, la economía presentó su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

Con esta base, Édgar Amador estima que México podrá mantener un ritmo de crecimiento durante 2027, con una expectativa central cercana al 2%, aunque el rango contempla escenarios de mayor o menor dinamismo.

El escenario planteado en el Paquete Económico 2027 será uno de los elementos que deberán analizar los legisladores durante la discusión del proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tras su entrega en San Lázaro, los diputados tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y pasará al Senado para su aprobación antes del 31 de octubre. Para el Presupuesto de Egresos, la fecha límite es el 15 de noviembre.