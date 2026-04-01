Como parte de la estrategia de promoción turística de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se dio a conocer el vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia el Puerto de Acapulco, el cual comenzará con operaciones en junio del 2026 y será operado por Mexicana de Aviación.

Guerrero fortalece promoción turística con nueva ruta

El vuelo fue anunciado durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el director general de Mexicana de Aviación, el general Leobardo Ávila Bojórquez, señaló que la ruta forma parte de una expansión de la aerolínea, la cual contempla tres nuevos destinos, Acapulco uno de ellos.

La nueva ruta aérea AIFA–Acapulco iniciará en junio de 2026. (cortesía)

Durante su mensaje, la gobernadora destacó que la nueva ruta impulsará el turismo en Acapulco, reafirmando su compromiso de fortalecer la conectividad aérea y generar derrama económica.

“Arrancamos abril con excelentes noticias para Guerrero. Esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se anunció que, a partir de junio, Mexicana de Aviación operará la ruta AIFA–Acapulco, fortaleciendo la conectividad aérea y acercando más visitantes al Hogar del Sol” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Además, detalló que Zihuatanejo se encuentra entre los destinos de playa donde actualmente se tiene conectividad aérea a través de Mexicana de Aviación, lo que fortalece la presencia del estado en la red de rutas nacionales.

La nueva ruta aérea AIFA–Acapulco iniciará en junio de 2026. (cortesía)

Por su parte, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el General Isidoro Pastor Román, aseguró que el aeropuerto cuenta con 41 destinos nacionales y 5 internacionales, consolidándose como un eje estratégico en la conectividad del país.

Finalmente, el gobierno de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de Turismo estatal, reafirma su compromiso de mantener una estrategia de promoción y gestión permanentes para posicionar a Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo como uno de los destinos favoritos por visitantes nacionales e internacionales.