México dio su aprobación para que Reino Unido se adhiera al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) a partir del 22 de junio de 2026. Te contamos la ventajas.

Con esta aprobación, el TIPAT sube 12 países miembros:

Australia Brunei Canadá Chile Japón Malasia México Nueva Zelanda Perú Singapur Vietnam Reino Unido

Con el ingreso de Reino Unido, junto con México, podrán beneficiarse de las disposiciones del acuerdo para fortalecer la relación económica entre ambos.

Ventajas entre México y Reino Unido mediante el TIPAT

Se espera que el intercambio comercial y de inversiones entre los dos países se amplíen con este tratado relacionado a la liberalización de bienes y las reglas de origen.

Las ventajas de la expansión del comercio contemplan productos industriales y agroalimentarios que quedarán desgravados.

Previo al acuerdo, el comercio entre México y Reino Unido estaba relacionado con bienes de alto valor como maquinaria y equipo industrial.

Ingreso de Reino Unido al TIPAT beneficiará al Plan México

Se espera que este ingreso fortalezca sectores prioritarios para el Plan México como:

Automotriz

Aeroespacial

Farmacéutico

Cabe recordar que el Plan México contempla impulso a la inversión en México y transferencia tecnológica para incrementar la producción.

El ingreso de Reino Unido también fortalece inversiones y vínculos con Europa, Asia Pacífico y America mediante un marco común de reglas comerciales.