México dio su aprobación para que Reino Unido se adhiera al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) a partir del 22 de junio de 2026. Te contamos la ventajas.
Con esta aprobación, el TIPAT sube 12 países miembros:
- Australia
- Brunei
- Canadá
- Chile
- Japón
- Malasia
- México
- Nueva Zelanda
- Perú
- Singapur
- Vietnam
- Reino Unido
Con el ingreso de Reino Unido, junto con México, podrán beneficiarse de las disposiciones del acuerdo para fortalecer la relación económica entre ambos.
Ventajas entre México y Reino Unido mediante el TIPAT
Se espera que el intercambio comercial y de inversiones entre los dos países se amplíen con este tratado relacionado a la liberalización de bienes y las reglas de origen.
Las ventajas de la expansión del comercio contemplan productos industriales y agroalimentarios que quedarán desgravados.
Previo al acuerdo, el comercio entre México y Reino Unido estaba relacionado con bienes de alto valor como maquinaria y equipo industrial.
Ingreso de Reino Unido al TIPAT beneficiará al Plan México
Se espera que este ingreso fortalezca sectores prioritarios para el Plan México como:
- Automotriz
- Aeroespacial
- Farmacéutico
Cabe recordar que el Plan México contempla impulso a la inversión en México y transferencia tecnológica para incrementar la producción.
El ingreso de Reino Unido también fortalece inversiones y vínculos con Europa, Asia Pacífico y America mediante un marco común de reglas comerciales.