¿Te gustaría tener unos lentes Ray-Ban Meta con IA? Ahora los puedes encontrar a un buen precio gracias a una oferta en Instagram.

A través de Instagram se ha hecho viral una promoción de los lentes Ray-Ban Meta con IA de primera generación con un descuento bastante agradable.

Precio de los lentes Ray-Ban Meta con IA con la promoción de Instagram

La promoción de Instagram pone el precio de los Ray-Ban Meta con IA a un 20% de descuento al modelo de primera generación, por lo que te saldrá en 5 mil 119 pesos.

Por lo general, los lentes Ray-Ban Meta con IA de primera generación tienen un precio de 6 mil 399 pesos; es decir, mil 200 pesos más caros.

Promoción Instagram lentes Ray Ban Meta con IA (Especial)

Algo que debes de tomar en cuenta es que esta promoción de los lentes inteligentes solo la puedes encontrar en la tienda oficial de Meta y no con los distribuidores autorizados.

Esto lo mencionamos porque también se pueden comprar los lentes a través de Amazon; sin embargo, ahí no se hace efectiva la promoción, teniendo que pagar el precio completo si quieres el producto.

De igual manera reiteramos que el descuento solo está activo en el modelo de primera generación, las versiones más recientes no tiene rebajas.

¿Hasta cuándo aplica la promoción de Instagram de los lentes Ray-Ban Meta con IA?

La promoción de Instagram de los lentes Ray-Ban Meta con IA no será permanente, pues solo aplicará hasta el 1 de diciembre de 2025.

Es decir, la promoción de Instagram de los lentes Ray-Ban Meta con IA solo estará disponible por una semana en promedio, así que te debes de apurar si la quieres aprovechar.

No hay detalles de que vaya a haber más promociones relacionadas en lo que resta del año, más si tomamos en cuenta que se acerca la temporada fuerte de diciembre.