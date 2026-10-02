Mark Ruffalo acusa que fusión de Paramount y Warner Bros. “ahogará la creatividad” de Hollywood

Mark Ruffalo acusa que fusión de Paramount y Warner Bros. “ahogará la creatividad”, perjudicando a Hollywood.

“Esta fusión de empresas ahogará la creatividad, debilitará la libertad de expresión y costará a la gente sus empleos, es un mal trato para este país (Estados Unidos) y nunca debería haber sido aprobado.” Mark Ruffalo

Mediante redes, el actor volvió a criticar la adquisición llevada a cabo por Paramount Skydance.

El actor aseguró que la fusión nunca debió aprobarse debido a que tendrá un efecto negativo para la industria del entretenimiento.

Mark Ruffalo, actor de Hollywood (@Mark Ruffalo )

Mark Ruffalo no dejará de luchar contra la fusión de Paramount y Warner Bros.

Mark Ruffalo calificó el resultado de la fusión de Paramount y Warner Bros. como algo “increíblemente decepcionante para los cientos de miles de personas que se levantaron para bloquearlo”.

No obstante, el actor dio a conocer que el movimiento no desaparecerá e incluso invitó a los interesados a que se unieran, pues su lucha nunca fue solo por la fusión.

Desde su perspectiva, se trató de “luchar contra los corruptos oligarcas multimillonarios que abusan de los intereses de la gente común para llenar sus propios bolsillos”.

En diversas ocasiones, Mark Ruffalo ha mostrado públicamente su oposición a la unión de Paramount y Warner Bros.

Anteriormente, Ruffalo instó al fiscal general de California, Rob Ronta, y su coalición, para que no llegaran a un acuerdo con Paramount Skydance en la demanda antimonopolio.

Sin embargo, Paramount y la fiscalía avanzaron en las negociaciones, dejando todo listo para que el trato de fusión sea cerrado la próxima semana de octubre 2026.