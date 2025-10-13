Además de frustración, la falla de BBVA hoy lunes 13 de octubre dejó varios memes, ya que los usuarios no perdonaron que, como cada quincena, se cayó su app y banca en línea.
Según lo señalado en redes y la página Downdetector, los usuarios señalaron que BBVA se cayó en su totalidad, ya que incluso ha rechazado tarjetas.
Al respecto, BBVA ya informó de su falla hoy lunes 13 de octubre, mediante redes sociales, aunque usuarios destacan que eso no resolverá los inconvenientes.
Falla de BBVA hoy: Usuarios reaccionan con memes virales ante la caída del sistema
En el mismo mensaje que informan de la falla de BBVA hoy lunes 13 de octubre, los usuarios reaccionaron con reclamos y los mejores memes.
La frustración de los usuarios ante la falla de BBVA hoy lunes 13 de octubre se vio reflejada en los memes, ya que además de burlarse, también hubo otros tantos belicosos.
Inclusive, la falla de BBVA involucró a funcionarios públicos y se mencionó la posibilidad de presentar una queja colectiva ante Condusef, todo dicho con memes.
Sin mencionar que usuarios no olvidaron que comenzaron los pagos de quincena y BBVA se cayó (de nuevo) en esta importante fecha.
No faltó quien en su coraje por la falla del sistema, recordó su anterior nombre, Bancomer, pese a que “han pasado 84 años” (aunque se convirtió en BBVA en 2019).