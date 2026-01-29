Pepsi lanzó su comercial para el Super Bowl en donde reavivó la rivalidad con su mayor competidor: Coca-Cola, pues en este anuncio decidió utilizar a los clásicos osos polares de la marca de refrescos contraria.

Así es el nuevo comercial de Pepsi para el Super Bowl en donde le tira a Coca-Cola

Pepsi está dando de qué hablar en redes sociales y medios al lanzar su nuevo comercial para el Super Bowl en donde aprovechó para tirarle a Coca-Cola y reavivar su rivalidad.

En este nuevo anuncio, Pepsi utiliza a un oso polar, mascota icónica de Coca-Cola en donde este elige una Pepsi Zero Azúcar tras una prueba a ciegas.

Este nuevo anuncio de Pepsi fue dirigido por el director Taika Waititi quien de hecho, hace un cameo como el terapeuta del oso polar de Coca-Cola quien, tras elegir una Pepsi, sufre una crisis existencial.

El comercial de Pepsi para el Super Bowl termina con el oso polar de Coca-Cola aceptando que eligió otra marca y se le ve en un concierto de Coldplay en donde aparece en la Kiss Cam, haciendo referencia al escándalo de los ex empleados de Astronomer: Andy Byron y Kristin Cabot.

El comercial de Pepsi, que ya dio bastante de qué hablar, termina con la canción “I Want to Break Free” de Queen mientras enfocan a dos osos polares, los cuales por años han sido usados como un referente de Coca-Cola.

Este comercial de Pepsi contra Coca-Cola cuenta con efectos CGI pero no fueron hechos con IA, se lanzó pensando en el próximo Super Bowl, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de febrero, revivió el “Pepsi Challenge” lo cual ha impulsado el marketing viral en las redes sociales.