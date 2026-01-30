La salida del anuncio de Pepsi no solo reavivó la rivalidad con Coca-Cola, sino que despertó la nostalgia entre los usuarios al recordar los comerciales con osos polares que marcaron generaciones.

Pues es sabido que los comerciales de Coca-Cola con osos polares crearon toda una mitología cultural no solo vendiendo refrescos, sino emociones y sentimientos volviéndolos inolvidables para varias generaciones.

Estos son los 8 comerciales de Coca-Cola más icónicos de las generaciones

Tras la salida del comercial de Pepsi, usuarios se han dado a la tarea de buscar los 8 comerciales más icónicos de Coca-Cola con osos polares, resultando en los siguientes:

Comercial de Coca-Cola con osos polares viendo una estrella fugaz Comercial de Coca-Cola con osos polares rescatando a un osezno y celebrando con el refresco Comercial de Coca-Cola con osos polares atrapando un refresco como balón de fútbol americano Comercial de Coca-Cola con osos polares construyendo un muñeco de nieve Comercial de Coca-Cola con osos polares compartiendo la bebida con pingüinos Comercial de Coca-Cola con osos polares alcanzando la luna para destapar el refresco Comercial de Coca-Cola con osos polares patinando alrededor de un árbol de Navidad Comercial de Coca-Cola con osos polares ayudando a un ave a destapar su refresco

Comercial de Coca-Cola con osos polares viendo una estrella fugaz

Este comercial de Coca-Cola con osos polares viendo una estrella fugaz, es uno de los más nostálgicos de los personajes de la marca, pues fue lanzado en 1993.

Comercial de Coca-Cola con osos polares rescatando a un osezno y celebrando con el refresco

Otro de los comerciales de Coca-Cola con osos polares que es bastante recordado por las generaciones, es cuando muestran a un papá oso salvando a su osezno.

Comercial de Coca-Cola con osos polares atrapando un refresco como balón de fútbol americano

Los comerciales de Coca-Cola con osos polares que también marcaron generaciones, fueron aquellos que se han presentado en eventos como el Super Bowl.

Tal y como ocurrió con este en donde las mascotas atrapan un refresco como si estuvieran jugando fútbol americano.

Comercial de Coca-Cola con osos polares construyendo un muñeco de nieve

Una de las cosas que la empresa quería mostrar con sus mascotas, eran los valores familiares, tal y como se muestra en este comercial de Coca-Cola con una familia de osos polares.

Comercial de Coca-Cola con osos polares compartiendo la bebida con pingüinos

Otro de los valores presentes en los comerciales de Coca-Cola con osos polares era la amistad y compartir, tal y como lo muestran en este comercial generacional.

Comercial de Coca-Cola con osos polares alcanzando la luna para destapar el refresco

La unión era otro de los temas recurrentes dentro de los comerciales de Coca-Cola con osos polares, tal y como se muestra en este anuncio que a más de una generación le tocó el corazón.

Comercial de Coca-Cola con osos polares patinando alrededor de un árbol de Navidad

Varios de los comerciales de Coca-Cola con osos polares salían durante la época de Navidad, siendo esta también una de las razones por las cuales también son bastante recordados por las generaciones de usuarios.

Comercial de Coca-Cola con osos polares ayudando a un ave a destapar su refresco

La ayuda y el compromiso también son temas que estuvieron fuertemente plasmados en los comerciales de Coca-Cola con osos polares, en donde se les muestra muchas veces con otros animales colaborando y compartiendo.