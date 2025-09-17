La agenda de Jeffrey Epstein ahora da de qué hablar, tras exhibir nuevos contactos de estrellas.

Pues esta vez han sido los contactos del cantante de rock inglés de 82 años de edad, Mick Jagger de The Rolling Stones; y del actor estadounidense de 88 años de edad, Dustin Hoffman, los exhibidos en la agenda de Jeffrey Epstein.

Contactos de Mick Jagger y Dustin Hoffman son exhibidos en la agenda de Jeffrey Epstein

El Congreso de Estados Unidos publicó nuevos documentos sobre el caso Jeffrey Epstein en el que la agenda personal exhibió nombres como el de Mick Jagger y Dustin Hoffman.

Sin embargo, los nombres de Mick Jagger y Dustin Hoffman, no fueron los únicos contactos exhibidos en la agenda de Jeffrey Epstein, pues también aparecen:

Donald Trump de 79 años de edad, presidente de Estados Unidos

Henry Kissinger (1923 - 2023), exsecretario de Estado

Melania Trump de 55 años, primera dama de Estados Unidos

Ivana Trump (1949- 2022)

Rupert Murdoch de 94 años de edad, ex presidente de Fox News

Barbara Walters (1929 - 2022), periodista

Michael Bloomberg de 83 años de edad, el exalcalde de Nueva York

Bernie Ecclestone de 94 años de edad, ex director ejecutivo de la Formula 1

Flavio Briatore de 75 años de edad, el ex director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1

Henry Kravis de 81 años de edad, empresario

Simon Le Bon de 66 años de edad, vocalista de Duran Duran

Vera Wang de 76 años de edad, diseñadora de moda

Richard Branson de 75 años de edad, propietario de Virgin Group

Por su parte el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció que sacaba a la luz una nueva tanda de documentos reveladores de Jeffrey Epstein para el caso que se investiga.

Agenda de contactos de Jeffrey Epstein de más de cien páginas, fechada en 2001, y la cual contiene direcciones de lugares de trabajo y números telefónicos.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

Agenda de contactos de Jeffrey Epstein que exhibe a Mick Jagger y Dustin Hoffman no tendría nada que ver con la “supuesta lista”

Luego de exhibir nombres como el de Mick Jagger y Dustin Hoffman en la agenda de contactos de Jeffrey Epstein, se dice que esta no es parte de la “supuesta lista” que existe.

Según las autoridades, la lista de Jeffrey Epstein sólo recoge los nombres de personas influyentes que habían sido “clientes” o cómplices de la red de explotación sexual de menores.

Misma lista que el movimiento MAGA de Donald Trump ha seguido insistiendo que existe, lo que ha hecho que se incremente la presión sobre el presidente y obligando al Departamento de Justicia a compartir documentos con el Congreso.