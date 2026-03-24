Bill Cosby, de 88 años de edad, fue sentenciado a pagar 19.2 millones de dólares a Donna Montsinger, quien lo acusó de agresión sexual ocurrida en 1972.

El jurado de California determinó la compensación tras casi dos semanas de juicio, considerando daños pasados y futuros por sufrimiento mental y angustia emocional.

Aunque el comediante Bill Cosby niega los hechos y asegura que cualquier acto habría sido consensuado, sus abogados anunciaron que apelarán el veredicto. La cifra podría aumentar por daños punitivos adicionales.

Bill Cosby pagará 19.2 millones tras agresión sexual en 1972

El juicio que comenzó tres años atrás por Donna Montsinger, al fin llevó a una resolución por el jurado en el que Bill Cosby tendrá que pagar 19.2 millones de dólares o bien, 330.2 millones de pesos a su víctima.

Montsinger argumentó que cuando en 1972 era mesera, Bill Cosby la invitó a su show en Los Ángeles, California, pero tras subirse con él a la limosina, este la drogó cuando le dio una copa de vino y una supuesta aspirina.

La víctima explicó que al recuperar consciencia intuyó que Bill Cosby la violó por las condiciones en las que se encontraba.

Ante ello y tras casi dos semanas de juicio, el jurado determinó que el comediante debía pagar 19.2 millones de dólares por el desglose de daños pasados y daños futuros como “sufrimiento mental, angustia emocional, pena, ansiedad” entre otros.

Sin embargo, se asegura que la cifra podría aumentar por daños punitivos.

Bill Cosby, comediante. (Matt Slocum/AP / AP)

Bill Cosby y sus abogados rechazan agresión sexual

Aunque un jurado de California determinó que Bill Cosby deberá pagar 19.2 millones de pesos a su víctima de 1972, el comediante sigue rechazando la agresión sexual.

El comediante argumenta que no hubo violación, asegurando que no recuerda un acto sexual, pero de ser asi, dice que debió haber sido consensuado.

Por otra parte, se dice que el que Bill Cosby decidiera no testificar en el juicio llevó a la sentencia del jurado a favor de la víctima.

Respecto a los abogados de Bill Cosby, aseguran que los argumentos de Donna Montsinger son mera especulación, por lo que apelarán el veredicto.

La determinación del jurado a favor de Montsinger se da a 5 años de que Bill Cosby fue puesto en libertad tras la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se anuló la condena -también sexual- que lo tuvo en la cárcel por casi 3 años.