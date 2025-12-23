Muy pronto tendremos los llaveros de Hello Kitty en KFC, para alegría de fans de la gatita de Sanrio y todos sus personajes en México.

A continuación te daremos todos los detalles de los llaveros de Hello Kitty en KFC, para que te vayas preparando para ir por tus coleccionables.

Precio de los llaveros de Hello Kitty en KFC en México

Si bien no se anunció el costo individual de los llaveros de Hello Kitty en KFC en México, se sabe que estos serán parte del Kids Bucket, el cual tiene un precio de 169 pesos en restaurante y aplicación.

Llaveros de Hello Kitty en KFC (Vasos de cine y coleccionables)

Así como con otras promociones del estilo, los llaveros de Hello Kitty en KFC se pondrán conseguir en cualquiera de las versiones del Kids Bucket del restaurante, ya sea con pop corn o con kruncher.

Ambas versiones tiene el mismo costo de 169 pesos, lo único que cambia es el “platillo principal”, así que no tienes nada de qué preocuparte.

Toma en cuenta que si pides tu Kids Bucket a través de plataformas de comida, como Uber Eats, este saldrá más caro debido al costo por uso de plataforma.

Además no puedes elegir el llavero, este te tocará al azar, por lo que si quieres los 6 coleccionables, gastarás alrededor de mil pesos, y es que tienes la suerte que no te salgan repetidos.

Fecha de venta de los llaveros de Hello Kitty en KFC en México

De momento no hay una fecha de venta para los llaveros de Hello Kitty en KFC en México, aunque si ya se están comenzando a anunciar, es posible que no tarden mucho en llegar.

Se espera que los llaveros de Hello Kitty en KFC estén disponibles durante enero de 2026, aunque sin una fecha exacta, solo que será la primera promoción del año.

Actualmente se encuentra la promoción de los relojes de Dragon Ball, así que cuando esta termine, llegarán los llaveros de Hello Kitty en KFC.

Si eres fan de Goku y compañía, más vale que aproveches estas últimas semanas, ya que después no podrás conseguir tus coleccionables de Dragon Ball.