Warner Bros. confirma nueva película animada de Hello Kitty

A través de sus redes sociales, el famoso estudio de cine Warner Bros. ha confirmado una nueva película animada de Hello Kitty.

Por lo que al fin se tendrá la primera película animada para la pantalla grande de Hello Kitty, y sus amigos con los conocidos personaje de la marca Sanrio.

Misma película animada de Hello Kitty que ya hasta Warner Bros. reveló su fecha de estreno para los fans de la gatita.

Por lo que la película animada de Hello Kitty de Warner Bros. está programada para estrenarse el 21 de julio del 2028.

¿De qué tratara la nueva película animada de Hello Kitty de Warner Bros?

Los fans del popular personaje de la marca Sanrio, tendrán que esperar aún para conocer la trama de nueva película animada de Hello Kitty de Warner Bros, pues los detalles de la historia no han sido revelados.

Sin embargo, lo que si se sabe es que la dirección para la nueva película animada de Hello Kitty estará a cargo de Leo Matsuda de 51 años de edad; quien es conocido por el cortometraje Inner Workings y por su trabajo como artista de storyboard para Zootopia, Big Hero 6 y Ralph el Demoledor.

Asimismo, será Dana Fox de 49 años de edad, guionista de Wicked y Cruella, la encargada del guión para nueva película animada de Hello Kitty de Warner Bros.

Por otra parte, la película animada de Hello Kitty no solo contará con la tierna gatita, pues también se sabe que Warner Bros . tendrá los derechos para el uso de los personajes de Sanrio como Gudetama, My Melody, Little Twin Stars, entre otros , por lo que ya se habla de crossover o más películas.