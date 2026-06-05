Cruz Roja Mexicana y Walmart de México y Centroamérica fortalecieron sus acciones de preparación humanitaria con el armado de las primeras 5 mil despensas de alimentos, las cuales están listas para su distribución inmediata ante cualquier situación de emergencia y serán reabastecidas de manera constante.

La iniciativa forma parte de una alianza estratégica que suma más de 20 años de colaboración continua, enfocada en anticiparse a los desastres para garantizar apoyo oportuno a las familias afectadas por sismos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos.

Cruz Roja Mexicana y Walmart fortalecen su capacidad de respuesta ante desastres

La jornada de voluntariado para el armado de despensas contó con la participación de cerca de 100 colaboradores de Walmart, quienes trabajaron junto a voluntarios de Cruz Roja Mexicana y conocieron de primera mano los procesos de activación y logística que permiten entregar ayuda de manera rápida y eficiente.

Las despensas serán resguardadas en el Hub Logístico de Cruz Roja Mexicana, ubicado en el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la institución en el Estado de México, un espacio especializado en la coordinación, almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria.

Cruz Roja y Walmart preparan 5 mil despensas para emergencias. (Cortesía)

Desde este centro, la organización podrá activar una respuesta inmediata ante emergencias, priorizando la atención de las comunidades afectadas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre.

La estrategia busca reforzar la cultura de la prevención y demuestra que la ayuda humanitaria efectiva requiere planeación anticipada para actuar con rapidez cuando las circunstancias lo demandan.

Alianza de más de dos décadas impulsa ayuda humanitaria en México

El presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc, destacó que la preparación previa a las emergencias es fundamental para brindar una respuesta rápida y eficiente a las personas que más lo necesitan.

Por su parte, Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, señaló que la infraestructura y capacidad operativa de la empresa permiten coordinar esfuerzos y llevar apoyo de manera oportuna a las comunidades afectadas, contribuyendo a las labores humanitarias en momentos críticos.

A lo largo de más de dos décadas, la colaboración entre Cruz Roja Mexicana y Walmart de México y Centroamérica ha impulsado diversas acciones de asistencia humanitaria mediante donativos en especie, apoyo logístico y voluntariado corporativo.

Cruz Roja y Walmart preparan 5 mil despensas para emergencias. (Cortesía)

Entre los ejemplos más recientes de esta cooperación destacan las acciones implementadas tras los impactos de los huracanes Otis y John, así como las inundaciones registradas en Veracruz durante el año pasado.

Con estas acciones, ambas instituciones refrendan su compromiso de fortalecer la prevención, la solidaridad y la resiliencia comunitaria, en beneficio de las poblaciones más vulnerables del país.