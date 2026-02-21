Este 21 de febrero se celebra el Día de la Cruz Roja Mexicana, por lo que te dejamos estas 12 frases que puedes dedicar para reconocer al organismo médico.

Pues cabe mencionar que fue un 21 de febrero pero de 1910 cuando la Cruz Roja Mexicana fue reconocida de manera oficial por Porfirio Díaz.

12 frases para dedicar en el Día de la Cruz Roja Mexicana

Tal y como se dijo, este 21 de febrero se celebra a la Cruz Roja Mexicana, por lo que te dejamos estas 12 frases que puedes dedicar para festejar:

“Gracias por ser el faro de esperanza en los momentos más oscuros. ¡Feliz aniversario a nuestra Cruz Roja!” “116 años de humanidad, neutralidad e imparcialidad. Celebramos la grandeza de la Cruz Roja Mexicana.” “¡Gracias por estar siempre que México te necesita!” “Cruz Roja Mexicana: Más de un siglo de aliviar el sufrimiento humano.” “Donde hay una necesidad, hay un voluntario de la Cruz Roja. ¡Hoy honramos su labor!” “Tu valentía no tiene horario y tu entrega no tiene límites. Gracias por salvar vidas con el corazón.” “No todos los héroes llevan capa; algunos llevan el emblema de la Cruz Roja en el pecho. ¡Felicidades en su día!” “Unidos por la humanidad. Hoy celebramos a la institución que nos enseña que todos somos hermanos.” “Héroes anónimos, corazones de oro. ¡Feliz 21 de febrero!” “Servir es un honor, salvar es una misión. ¡Felicidades!” “La Cruz Roja no es solo una institución, es el corazón de México en acción.” “Ser voluntario es poner el bienestar del otro por encima del propio. Gracias por tu servicio incansable.”