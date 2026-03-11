Walmart de México y Centroamérica inauguró formalmente el Pabellón PyME, un espacio diseñado para potenciar a pequeñas empresas y productores nacionales.

Esta iniciativa reúne a los participantes de sus programas de aceleración estratégica: Adopta una Pyme, México Growth Summit y Pequeño Productor.

A través de estos proyectos, la compañía fortalece las habilidades de emprendedores para profesionalizar sus operaciones y facilitar su entrada a cadenas de valor a gran escala. Con presencia en 750 ciudades y más de 3 mil 300 unidades, Walmart utiliza su infraestructura para transformar historias locales en casos de éxito comercial.

Walmart impulsa la competitividad y profesionalización empresarial

La iniciativa Walmart Growth Summit permite a las empresas conectar directamente con las áreas de abastecimiento de la cadena. En su cuarta edición, esta plataforma física y digital facilitó que 370 empresas mexicanas llegaran a millones de clientes durante 2025, abriendo puertas a mercados masivos.

Por su parte, el programa Adopta una PyMe suma más de una década impulsando a 600 empresas, lo que se traduce en la distribución de 13 mil productos.

En 2025, los participantes generaron ventas por mil 700 millones de pesos, logrando un crecimiento promedio del 27.5 por ciento en sus operaciones.

Durante un año de acompañamiento integral, 55 pequeñas y medianas empresas fortalecieron su estructura financiera y logística, permitiendo que muchas pasaran de una cobertura regional a una nacional. Actualmente, el programa integra también a proveedores de Sam’s Club y casi el 20 por ciento ya colabora en marcas propias.

Walmart inaugura el Pabellón PyME 2026: Impulso al talento mexicano. (Cortesía)

Del campo a la tienda: El éxito de las agroempresas en el modelo de Walmart

El programa Pequeño Productor, creado en colaboración con TechnoServe, ha capacitado a más de 40 mil agricultores desde 2009. Esta labor impulsa el desarrollo de 2 mil 611 comunidades y ha generado más de 4 mil 500 empleos, promoviendo prácticas de agricultura regenerativa en 73 mil hectáreas sostenibles.

Actualmente, 2 mil 400 agricultores de 45 agroempresas venden sus productos de forma directa en las tiendas de la cadena. Entre las empresas presentes destacan Frutas Selectas con limón, Prod Agro Cos Chi Oax con mango y María la Asunción con jitomate, garantizando frescura y calidad desde el campo.

La oferta del programa incluye marcas innovadoras como Naturistas Ziloe en higiene, Plastiprotector en ferretería y Lenomex en el sector hogar. En el rubro de abarrotes, participan empresas como Vino Olivo, Pato Val-Vita, Hecho a mano, Industrias Guacamaya, Miramar, Sugar Food y Norawa.

Asimismo, el catálogo se complementa con propuestas saludables y tradicionales como Come Verde, Groovy Cereal, El Tío Julio, Deorno, Stevialif, Flor de la Paz, Kapani, Guillomac, La Botanera y De Take. Estas alianzas reafirman el compromiso de Walmart con la economía local y la satisfacción de sus clientes.