Una joven agredió verbalmente a los presentes en una sala de cine y por el escándalo se ganó el apodo de “Lady Cinemex”, pero ¿quién es? Esto es lo que sabemos de ella.

En redes sociales circula el video de una mujer que armó un escándalo durante una función en Cinemex, la cual fue bautizada como Lady Cinemex y a quien tuvieron que sacar de la sala.

El incidente ocurrió en el Cinemex Insurgentes, situado en la calle San Luis Potosí de la colonia Roma Norte de la alcaldía Ciudad de México (CDMX), durante la función de “Challengers”.

La penosa situación fue capturada por espectadores de la película, quienes documentaron el comportamiento de Lady Cinemex, quien incluso trató de agredir fisicamente a una clienta del cine .

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Lady Cinemex, la mujer que fue exhibida en redes sociales por el escándalo que armó durante una función.

Según dijo ella misma durante su escándalo en el Cinemex Insurgentes, su nombre es Ariana Zambrano, aunque posterior a su escena fue apodada como Lady Cinemex.

La joven ha tomado relevancia por el video en donde se le observa perder el control en una sala de cine, mientras disfrutaban de la película Challengers, estrenada el pasado 25 de abril.

Al momento no se cuenta con la edad o fecha de nacimiento de Ariana Zambrano, por lo que también se desconoce cuál es su signo zodiacal.

No obstante, durante su escándalo en la sala de cine, Lady Cinemex aseguró que no es una “señora”, y que aún es joven, sin especificar su edad.

Con respecto a si Lady Cinemex tiene esposo o hijos, se desconoce más sobre su vida, por lo que al momento no se sabe si Ariana Zambrano tiene familia.

Cabe destacar que durante su escándalo en el cine la acompañaba una persona, quien no participó en el ataque de la chica, y jamás dijo nada en todo el tiempo en el que ella insultaba a los espectadores.

Tampoco se conoce el grado de estudios ni la trayectoria profesional de Lady Cinemex, pues aunque se cuenta con su nombre, no se tienen mayores datos para dar con su perfil.

En X se viralizaron tres videos en donde se expone a Ariana Zambrano, una mujer que armó un escándalo en una sala de cine, en Cinemex de Insurgentes, CDMX.

En los videos se observa a la mujer insultar a los clientes de Cinemex que están en la misma sala que ella, y quienes le piden que guarde silencio para poder apreciar la película.

El primer video se grabó cuando la sala aún estaba en completa oscuridad y la película era transmitida, mientras que Lady Cinemex hablaba con voz fuerte a los presentes .

“No mames tranquila mija, porque yo sé con quién me meto. Pinche vieja, acá habló el puto homosexual”

La mujer lanzó diferentes insultos en los que predominaban dichos homofóbicos, e incluso pidió que “Dios” recogiera a una de las asistentes que la encaró por sus palabras anti sonantes.

Ante la situación, los trabajadores de Cinemex prendieron las luces de la sala de cine y pausaron la película, fue en ese momento que Lady Cinemex se levantó de su asiento e inició su presentación.

“Ay hola, qué quieren de mí, gracias, Ariana Zambrano. ¿Qué tengo que hacer por ustedes para que se luzcan? Hola, tengo problemas, qué quieren, loquis, el homosexual, ah la señora ahí viene. Ok, señorita qué necesita”

La trabajadora de Cinemex habló de lo ocurrido, y en ese momento los clientes de la empresa acusaron a Lady Cinemex por su comportamiento, ya que les impedía disfrutar de la función.

Lady Cinemex señala que el enojo de los espectadores es que los llamó homosexuales “mala onda”, sin embargo, los demás presentes afirman que no es verdad y que tienen videos de lo ocurrido.

En ese momento, Lady Cinemex pierde el control y los amenaza “quiero que regresen (los videos) si no les voy a poner una demanda del video”, aseguró, no obstante, ninguno de los presentes hizo caso.

A partir de ese momento hay más roces entre Lady Cinemex y los demás presentes en la sala de cine, quienes la llaman señora y nuevamente provocaron su enojo, pues ella asegura que no es una señora.

“No, no soy señora joven, usted tiene la misma edad que yo, de hecho usted tiene más años que yo, pues le enseño la credencial de elector”, dijo Lady Cinemex, para después continuar la pelea por su edad.

Finalmente, la trabajadora de Cinemex le ofrece a Ariana Zambrano reponer su boleto de la función por otro, y Lady Cinemex acepta e incluso pide uno para la de “Amy Winehouse”, por lo que comienzan los gritos de los espectadores nuevamente, ya que no se apresuró a salir.

“No, no, no, se callan, se callan, cálmense muchachos homosexuales me valen verga.

Me lo compensas por el de Amy”.

Lady Cinemex