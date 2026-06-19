El CEO de Apple, Tim Cook, advirtió que los precios de los dispositivos de la compañía aumentarán debido al impacto de la inteligencia artificial en la industria tecnológica.

En entrevista con The Wall Street Journal, Tim Cook explicó que la escasez de chips de memoria RAM y unidades de almacenamiento ha elevado sus costos hasta un 90% desde 2025, lo que obliga a ajustar los precios al consumidor.

Se estima que el alza de los productos de Apple podría superar los 270 dólares (más de 4 mil pesos), aunque aún no se confirma cuándo aplicará.

Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple (Especial)

Apple subirá el precio de sus dispositivos por culpa de la IA

En una entrevista para The Wall Street Journal, Tim Cook mencionó que por culpa de la IA “las subidas de precios son inevitables”, refiriéndose a los dispositivos de Apple.

Esto debido a que el desarrollo de la IA, negocio en el que también está metido Apple, ha hecho que escaseen los chips de memoria RAM y las unidades de almacenamiento.

Dos elementos necesarios para la arquitectura de todos los dispositivos digitales, incluyendo los que maneja Apple en su catálogo desde hace varios años.

Al no encontrar componentes, los pocos que existente tienen precios elevados, lo que impacta directamente en el costo de armado de los productos.

Se estima que desde 2025, el precio de las piezas se ha elevado hasta en un 90% de lo que se maneja en años anteriores.

Mismos que las compañías deben de ajustar al mercado para no tener pérdidas debido que sale más caro su ensamble; resultando en precios elevados al consumidor.

iPhone 17 Pro Max (Cortesía)

Apple subiría sus precios en más de 4 mil pesos debido a la IA

Ante estas declaraciones, The Walls Street Journal señaló que para mantener su margen de ganancias, Apple tendría que subir el precio de los dispositivos unos 270 dólares, más de 4 mil pesos.

Tim Cook señaló que Apple trató de mitigar el impacto a los consumidores; sin embargo, dicha estrategia ya es insostenible.

No obstante, no aclaró si el aumento de precio sugerido se aplicará en los dispositivos actuales o comenzará a partir de la siguiente generación del iPhone, programada para septiembre de 2026.

Tendremos que esperar unos meses para ver si Apple subirá el precio de sus dispositivos este año, o esperará otro poco para ver si se estabiliza el mercado.