Fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery agravaría la crisis laboral en Hollywood que acumula una pérdida de 52 mil puestos de trabajo.

Un estudio elaborado por la consultora CVL Economics, advierte que de llevarse a cabo se perderán 4,500 empleos de cine y televisión en el condado de Los Ángeles, a lo largo de tres años.

Se pondría en riesgo una década de empleo, incluyendo 2,661 de empleos indirectos en pequeñas empresas que apoyan la producción, como lo son: casas de utilería, imprentas, empresas de transporte y otros proveedores. Afectaría 3,200 más, relacionados con la economía local.

El impacto económico es significativo. Peligran 1.200 millones en salarios, 2.700 millones en valor económico, 4.600 millones en producción comercial total y 547 millones en ingresos fiscales, incluyendo 78,6 millones en impuestos locales.

Causantes

Consolidación corporativa : La unión de ambos conglomerados de medios reduce la necesidad de equipos administrativos, de marketing y de distribución duplicados.

: La unión de ambos conglomerados de medios reduce la necesidad de equipos administrativos, de marketing y de distribución duplicados. Menos compradores : Creadores, guionistas y artistas tienen menos opciones independientes para vender sus proyectos e incluso negociar contratos.

: Creadores, guionistas y artistas tienen menos opciones independientes para vender sus proyectos e incluso negociar contratos. Menos rodajes: La nueva empresa concentraría un porcentaje masivo de los grandes estrenos de taquilla y televisión por cable, lo que disminuye el volumen general de producciones activas.

Obstaculizan fusión entre Paramount y Warner Bros.

12 estados liderados por California y Nueva York se oponen a la fusión de Paramount y Warner Bros. En días pasados presentaron una demanda argumentando que esta alianza “elimina la competencia” en Hollywood y a su vez viola una ley federal de 1914.

Exponen que la fusión dará a la nueva compañía cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros.

Así como reforzará la concentración en canales básicos de televisión por cable.

El sindicato de guionistas de Hollywood (WGA) no solo alzó la voz, solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para bloquear la fusión.

Por tales acciones, Paramount retrasó la fusión hasta junio de 2027, con un juicio fijado para el 2 de marzo de 2027.

Así como exigió una fianza millonaria a los demandantes asegurando que la paralización temporal les causa pérdidas económicas.