Una denuncia pública difundida en redes sociales permitió conocer un caso de discriminación, acoso e intimidación atribuido al gerente de una tienda Miniso en la Ciudad de México (CDMX).

En un video publicado en la cuenta de TikTok “max_cintio”, un influencer relató una serie de agresiones verbales y amenazas que sufrió tras acudir al Miniso ubicado en la planta baja de la Torre Latinoamericana.

El caso del gerente de Miniso señalado por discriminación, acoso e intimidación

El caso del gerente de Miniso señalado por discriminación, acoso e intimidación