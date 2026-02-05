A través de las redes sociales usuarios han reportado problemas en la app de BBVA en México hoy 5 de febrero.

En las últimas horas usuarios han señalado problemas para ingresar a su aplicación BBVA, pero ¿qué está pasando?

Usuarios en México reportan problemas en la app de BBVA

Durante las primeras horas de este jueves 5 de enero el nombre de BBVA se volvió tendencia luego de que usuarios reportaron problemas en su app.

La app de BBVA presenta problemas para usuarios en México (@LaMelisssssa / X )

A través de las redes sociales usuarios empezaron a señalar problemas para realizar transferencias bancarias .

De acuerdo con el reporte se trata de un bug que solicita a los usuarios integrar su número de tarjeta para poder asociarla con app de servicio .

Es decir que esto provoca que se encuentre “desconectada” de los servicios de pago.

Por lo que si los usuarios la tienen asociada la app de BBVA con otras aplicaciones como Uber o DiDi no las pueden usar.

Pese a las intermitencias que presenta el servicio, BBVA no ha enviado un comunicado sobre los problemas en su aplicación.

La app de BBVA presenta problemas para usuarios en México (@jetegu1 / X )

Esto dice Downdetector sobre problemas en la app de BBVA en México

A pesar de que han aumentado las quejas en las redes sociales, de acuerdo con la página Downdetector la app de BBVA no presenta problemas graves.

Sin embargo, en su gráfico sobre los problemas con BBVA reportados en las últimas horas se puede ver un aumento.

Pero el día de ayer 4 de febrero alrededor de las 18:00 horas fue cuando se registró más reportes de problemas con BBVA:

El 75% de los problemas se han registrado con la aplicación de BBVA

14% al iniciar sesión

11% con transferencias de fondos