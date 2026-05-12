Ken Paxton, fiscal general de Texas, Estados Unidos, presentó una demanda en contra de Netflix por supuestamente recopilar datos de usuarios, incluidos menores de edad.

De acuerdo con la demanda, Netflix usó esa información para crear un sistema que hace que las personas se vuelvan adictas a su contenido, les guste este o no.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix recopila datos de menores aunque aseguraron que no lo hacían

Según la demanda en contra de Netflix, la empresa había asegurado que no recopilaban los datos de usuarios ni de menores de edad, pero eso resultó ser falso.

Más allá de ser una plataforma de streaming, Netflix lo que hace es vender esa información a empresas de publicidad para construir perfiles, además de ellos mismos diseñar un modelo adictivo.

Dicho sistema está optimizado para que los usuarios, incluidos menores de edad, realicen las acciones que la empresa quiere que hagan, manteniendo el flujo de visualizaciones siempre activo.

No es que niños y adultos en realidad estén enganchados a una serie o película, sino que están inmersos en una clase de “droga digital” que los obliga a seguir viendo para sentirse bien.

Un ejemplo de eso es la reproducción automática, la cual limita en tiempo de reflexión sobre lo que se quiere ver o si se quiere seguir viendo.

Netflix Logo (Unsplash)

Texas busca frenar la recopilación de datos de Netflix

Bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, Ken Paxton espera que su demanda frene la recopilación de datos de Netflix y el abuso general de estos.

Además del freno a la recopilación de datos, la demanda contra Netflix también pide que se desactive la reproducción automática en perfiles infantiles.

Asimismo, se busca imponer sanciones civiles y medidas cautelares a la empresa, para que dichas prácticas no sean replicadas en el futuro, ya sea por ella o similares.

Por su parte, Netflix no ha dado una declaración al respecto, a pesar que el argumento fuerte de la demanda es una cita Reed Hastings de 2020 donde señala que no recopilan nada.