La Concanaco se prepara para vivir uno de los festejos del Día del Padre más redituables de los últimos años, con una derrama económica de alrededor de los 48 mil 500 millones de pesos.

Según la misma Concanaco, esto representa un aumento del 7% con respecto al festejo del Día del Padre de 2025.

Día del Padre beneficiará a negocios locales señala Concanaco

En un comunicado oficial, la Concanaco señala que esa derrama de 48 mil 500 millones de pesos por el festejo del Día del Padre, se verá reflejado en negocios locales.

3.6 millones de negocios familiares y locales serán los que se beneficien del festejo del Día del Padre en todo México, destacando los siguientes.

Restaurantes

Cafeterías

Cines

Teatros

Tiendas de ropa

Zapaterías

Comercios de tecnología

Día del Padre

La misma Concanaco pidió a las familias mexicanas que consumieran productos en establecimientos formales y negocios locales, para fortalecer la actividad económica.

Señalando que esta fecha ya es una de las más importantes no solo en relación a la festividad, también en lo que se refiere a derrama económica para el sector.

Aunque se mantiene muy por debajo de otras como el Día de las Madres, la cual es la de mayor dinamismo económico en México durante el año.

Mexicanos gastarán 2 mil pesos en promedio por el Día del Padre

La Concanaco también menciona que el gasto promedio de las familias mexicanas en el Día del Padre será de 2,200 pesos.

Los cuales serán distribuidos en diferentes aspectos durante el Día del Padre, pues se tienden a combinar servicios y actividades como viajes, comidas y actividades recreativas.

Esto sin descartar las tradicionales compras de regalos de todo tipo, mismas que aumentan durante estas fechas en distintos puntos del país.

No obstante, se reconoce que algunos podrían experimentar dificultades, pues a pesar del incremento en los ingresos familiares, también se ha dado una escalada de precios generalizada.

Por lo que algunos planes deberán de adaptarse a estas condiciones, más allá de la expectativa positiva que se tiene por parte de la Concanaco.