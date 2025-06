El empresario Ricardo Salinas Pliego participó en una reciente entrevista con Poncho de Nigris en la que abordó diversos temas interesantes; a continuación, te contamos los 7 más importantes.

Durante la entrevista con Poncho De Negris, Memo Salinas y el Perro Guarumo, Ricardo Salinas Pliego reveló los secretos para ser un empresario exitoso y las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida.

Entre los principales temas que abordó Salinas Pliego en la entrevista están:

¿Aspira a ser presidente de México? Filosofía de negocios: Ya no trabaja por dinero ni para ser más rico Cómo gestiona sus empresas Consejos para Jóvenes emprendedores Visión sobre Bitcoin Manejo de Pérdidas Sus empresas favoritas

¿Ricardo Salinas Pliego va por la Presidencia de México?

Al ser cuestionado sobre si contendería por la Presidencia de México, Ricardo Salinas Pliego aseguró que todo el tiempo está metido en política, pero “en una política que trata de cambiar a las personas y convencerlas de que hay otro camino”.

Sin embargo, indicó que la política electoral de ganar un cargo público por un periodo no le interesa y negó que sea su vocación.

“Tienes que decir muchas mentiras, tienes que engañar, a mí no se me da eso”, señaló.

Además, indicó que mientras la gente en México no cambie su forma de pensar, el país seguirá igual sin importar quién se siente en la silla presidencial.

Ricardo Salinas Pliego asegura que ya no trabaja por dinero ni por ser más rico

Durante la entrevista titulada ‘Los Secretos de Ricardo Salinas Pliego’ de la serie ‘Viejos Lobos de Mar’, Ricardo Salinas Pliego reveló una serie de “secretos” de su éxito, entre los que destacó que él ya no trabaja por dinero ni por ser una persona más acaudalada.

Según el empresario, el fin es hacer las cosas bien, servir al cliente y con las ganancias tener la oportunidad de hacer lo propio con más personas.

Confiesa que los negocios son una diversión para él: “Yo nunca voy a trabajar, siempre estoy divertido haciendo lo que me gusta”.

Además, aseguró que después de un cierto nivel de dinero, alrededor de 20 millones de dólares, ya no cambia de forma determinante la manera de vivir que una persona multimillonaria.

Ricardo Salinas Pliego revela qué empresas son las que les dan más satisfacción

Riccardo Salinas Pliego aseguró que Banco Azteca es la empresa más importante que tiene actualmente por el negocio financiero y “es el más grande por mucho” entre sus compañías.

Salinas Pliego confesó que la que le da más satisfacción es Total Play, “la más jovencita”, por el gran crecimiento que ha registrado en tan poco tiempo.

Señaló que actualmente Total Play llega a 5.3 millones de casas y más de 20 millones de usuarios en menos de 10 años.

“Tenemos la mejor compañía de internet de México”, aseguró.

Respecto a TV Azteca dijo que sigue siendo siendo importante, a pesar de las redes sociales y el internet, aunque éxito ya se limita a ciertos programas.

Ricardo Salinas Pliego: El secreto de cómo gestiona sus empresas

Ricardo Salinas Pliego reveló cómo gestiona su imperio de grandes empresas.

Según Salinas Pliego, él no está directamente en la operación del día a día de cada sucursal, sino señala que su rol es estratégico: él concibe los proyectos, desarrolla la estrategia, y luego delega la operación a sus respectivos equipos.

Ricardo Salinas Pliego explicó que no solo se enfoca en mantener y hacer crecer sus negocios existentes, sino que también está activamente involucrado en la exploración de nuevas oportunidades y en la adopción de tecnologías emergentes. Tal es el caso de sus nuevas Farmacias y mini clínicas ‘Más Salud’

Insistió que los negocios son una diversión o un “juego”, y consideró que nunca va a “trabajar”, porque siempre está haciendo lo que le gusta.

Ricardo Salinas Pliego defiende y promueve el Bitcoin

Ricardo Salinas Pliego dijo ser un firme defensor y promotor del Bitcoin como una inversión a futuro.

Argumentó que el precio del Bitcoin continuará al alza debido a la devaluación del dinero fiduciario.

El empresario consideró que el Bitcoin es el “único activo que te garantiza tu libertad y tu propiedad fuera de las garras del gobierno”.

Como ejemplo, citó el caso del ex futbolista Rafa Márquez, a quien le congelaron sus cuentas injustamente; situación que no ocurriría con el uso de Bitcoin.

Ricardo Salinas Pliego dice que la pérdida es parte del juego

Ricardo Salinas Pliego relató durante la entrevista con Poncho de Nigris que ha enfrentado grandes pérdidas financieras que, lejos de derrumbarlo, han cimentado su filosofía de desapego y resiliencia.

Salinas Pliego relató haber perdido 400 millones de dólares en acciones de Elektra, que representaban un 3% de su participación en la compañía, a manos de un defraudador ucraniano-americano llamado Vladimir Sclarov.

El empresario confesó que “se sintió como un pendejo” por haber sido defraudado, pero que le dolió más la “traición”.

No obstante, aseguró que la multimillonaria pérdida no cambió nada de su vida, pues mantuvo la misma casa, coches, aviones y sus acciones no sufrieron gran pérdida.

También da cuenta de otra significativa pérdida de 700 millones de dólares en el negocio de satélites OneWeb, donde era socio minoritario.

Y es que su socio japonés, Masayoshi Son, se retiró durante la pandemia, dejándolo sin la capacidad de asumir el 90% restante del negocio.

Salinas Pliego sostuvo que su secreto es tener una mentalidad de desapego al dinero basada en la frase: “No tienes que recuperarlo de la forma en que lo perdiste”.

Ricardo Salinas Pliego da consejos para jóvenes emprendedores

Ricardo Salinas Pliego dio una serie de consejos para los jóvenes de 21 años recién terminaron su carrera.

No emprender inmediatamente: Contrario a la tendencia popular, Salinas Pliego aconsejó no poner un negocio de inmediato al salir de la universidad.

Buscar experiencia en grandes corporaciones: Salinas Pliego recomendó “meterse a trabajar a un lugar donde esté lleno de gente chingona donde aprendas de los chingones”. La meta es entender “cómo funciona una corporación, una cosa grande”, incluyendo cómo se forman equipos y las especialidades dentro de una estructura organizacional.

Asimismo, aconsejó “subirse al mejor barco que veas en el puerto”, incluso si es en un puesto muy básico como “de lavapatatos”, pero sugirió evitar malos entornos y jefes.