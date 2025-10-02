Tras muchos años de espera, por fin tendremos a Hulu disponible en México, esto tras la compra de la plataforma por parte de Disney hace unos meses.

Esto también significa que la versión de Hulu disponible en México será un poco diferente a lo que es en esencia, pues no será un nuevo servicio como tal.

¿Cómo estará Hulu disponible en México?

La forma en que tendremos Hulu disponible en México no será independiente, sino que se integrará a la interfaz de Disney+, siendo un nuevo apartado dentro de la plataforma.

Por lo que se sabe, que tengamos Hulu disponible en México significará la desaparición de Star, pues este apartado será el que ceda su espacio para la nueva sección de Disney+.

Hulu (Hulu)

El apartado de Hulu aparecerá automáticamente en Disney+, siendo parte de la siguiente actualización mayor del servicio.

Esto no significa que el contenido de Star desaparezca, simplemente que ahora será absorbido por la pestaña de Hulu, donde se tendrá la gran mayoría de contenido para adolescentes y adultos.

Junto al contenido de Star, se agregarán las series y películas propias de Hulu, las cuales nunca estuvieron disponibles en nuestro territorio, con excepción de aquellas que cuentan con licencias de compañías fuera de Disney.

¿Cuándo estará Hulu disponible en México?

No hay una fecha para tener Hulu disponible en México; no obstante, insiders indican que llegaría en la primera o segunda semana de octubre de 2025.

Otra cosa a mencionar es que, de momento, tener Hulu disponible en México no implica un aumento de precio en Disney+; no obstante, se sabe que el costo de la suscripción subirá en Estados Unidos.

Es posible que esta integración de Hulu sea un aviso para que se haga el ajuste de precio en México y otras partes del mundo, señalando que Disney+ ya ofrece más contenido.