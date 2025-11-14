En su reciente llamada con los inversionistas, Bob Iger, CEO de Disney, anunció cambios en la plataforma de Disney+, relacionados con la inteligencia artificial.

Algo que nadie esperaba, pues la llegada de la inteligencia artificial a Disney+ rompería con lo establecido por la misma empresa al respecto del uso de sus personajes y franquicias.

¿Cómo aplicará Disney+ la inteligencia artificial?

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Bob Iger, la inteligencia artificial permitirá a los usuarios de Disney+ crear su propio contenido, tal y como sucede en plataformas como Roblox.

Aunque no se dieron detalles exactos del contenido que podrán crear los usuarios de Disney+ con la inteligencia artificial, parece que implicarán desde videojuegos y cortos animados.

Disney+ (Disney)

Además de crear contenido, los usuarios también podrán verlo y compartirlo con otras personas de manera libre en el servicio de streaming.

Siendo principalmente experiencias cortas para que los fans puedan acceder a las mismas de manera más fácil, como sucede en aplicaciones como TikTok.

Si bien suavizarán algunos aspectos en lo concerniente a los derechos de autor, mantendrán ciertas cosas, pues no se podrá sacar el contenido fuera de Disney+.

Disney+ ya habló con empresas de inteligencia artificial

En la misma llamada, Bob Iger señaló que ya estuvo en contacto con empresas de inteligencia artificial para que integren el software en Disney+.

Aunque no mencionó cuáles son estas empresas que proveerán las integraciones de inteligencia artificial a la plataforma de Disney+.

Tampoco se dio a conocer cuándo sería podríamos ver esta actualización a la plataforma; sin embargo es posible que tarde todavía un par de años más antes de una primera beta.

Por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier cambio, pues si todo sale bien, otros estudios podrían sumarse a esta nueva tendencia.

Con lo cual se acabarían, en cierta forma, los conflictos entre dueñas de franquicias y programas de inteligencia artificial que usan elementos con derechos de autor.