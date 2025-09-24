La plataforma de streaming Pluto TV se pone lista, ante el anuncio de la competencia con un aumento de precios por parte de Disney+.

Luego de que Pluto TV aprovechara el momento para recordar a todos los usuarios que sigue siendo gratis.

Aumento de precios de Disney+ hace que Pluto TV les recuerda a los usuarios que sigue siendo gratis

Pluto TV ha tenido una ingeniosa jugada, tras el reciente anuncio del aumento de precios para la famosa plataforma de streaming del ratón, Disney+.

Pues sin más, en sus redes sociales Pluto TV tuvo un pequeño aviso recordatorio para los usuarios de los servicios de streaming.

Al recordarles a los usuarios que Pluto TV sigue siendo gratis, siendo la oposición tras confirmarse que Disney+ tendrá aumento de precios.

“Aquí para recordarles, nuevamente, que Pluto TV es gratis”. Pluto TV

Here to remind you, again, that Pluto TV is free. 🫩 https://t.co/YVFWPAy8zf — Pluto TV (@PlutoTV) September 23, 2025

Respuesta de Pluto TV que no pasó desapercibida entre los usuarios de streaming en las redes sociales.

Ya que pese a que la plataforma de Pluto TV no tiene disponible contenido exclusivo de Disney+, para los internautas es una buena opción.

Pues entre comentarios, aseguraron que Pluto TV tiene bastantes opciones de para ver, además de que impulsa a renovar su catálogo con contenido de temporada.

Sin embargo, también, Pluto TV tuvo comentarios contrarios, pues otros usuarios aseguraron que la plataforma no es tan buena o en algunas regiones no se encuentra disponible.

Pluto TV ( Pluto TV)

¿Pluto TV puede verse en México?

Si deseas ver Pluto TV ante el aumento de precios que se espera en Disney+, desde ya te contamos que el servicio de streaming gratis si se puede ver en México.