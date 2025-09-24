La plataforma de streaming Pluto TV se pone lista, ante el anuncio de la competencia con un aumento de precios por parte de Disney+.
Luego de que Pluto TV aprovechara el momento para recordar a todos los usuarios que sigue siendo gratis.
Aumento de precios de Disney+ hace que Pluto TV les recuerda a los usuarios que sigue siendo gratis
Pluto TV ha tenido una ingeniosa jugada, tras el reciente anuncio del aumento de precios para la famosa plataforma de streaming del ratón, Disney+.
Pues sin más, en sus redes sociales Pluto TV tuvo un pequeño aviso recordatorio para los usuarios de los servicios de streaming.
Al recordarles a los usuarios que Pluto TV sigue siendo gratis, siendo la oposición tras confirmarse que Disney+ tendrá aumento de precios.
“Aquí para recordarles, nuevamente, que Pluto TV es gratis”.Pluto TV
Respuesta de Pluto TV que no pasó desapercibida entre los usuarios de streaming en las redes sociales.
Ya que pese a que la plataforma de Pluto TV no tiene disponible contenido exclusivo de Disney+, para los internautas es una buena opción.
Pues entre comentarios, aseguraron que Pluto TV tiene bastantes opciones de para ver, además de que impulsa a renovar su catálogo con contenido de temporada.
Sin embargo, también, Pluto TV tuvo comentarios contrarios, pues otros usuarios aseguraron que la plataforma no es tan buena o en algunas regiones no se encuentra disponible.
¿Pluto TV puede verse en México?
Si deseas ver Pluto TV ante el aumento de precios que se espera en Disney+, desde ya te contamos que el servicio de streaming gratis si se puede ver en México.
Por lo que para México, Pluto TV está disponible en su aplicación o su página web con contenido de películas y series a través de canales de TV y bajo demanda.