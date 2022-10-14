Las empresas Herdez, Mccormick, Del Fuerte y Nutrisa piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar el nuevo etiquetado del gobierno federal que fue impuesto desde finales de 2020.

El nuevo etiquetado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO),advierte sobre el exceso de grasas, azúcares y calorías en los alimentos industrializados, los que clasifica con números y letreros que dicen:

“Exceso de sodio”

“Exceso de azúcares”

Esta medida está en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, la cual sigue vigente.

¿Qué amparos metieron Herdez, Mccormick, Del Fuerte y Nutrisa en contra del nuevo etiquetado?

Las empresas decidieron solicitar un amparo por considerar una violación a los derechos humanos contenidos en los artículos primero y quinto constitucionales.

Los amparos en revisión son:

465/2022

358/2022

La NOM también prohíbe utilizar en las etiquetas de los alimentos dirigidos a menores de edad:

Personajes infantiles

Animaciones

Dibujos animados

Celebridades

Deportistas o mascotas

Elementos interactivos como; juegos visuales, espaciales o descargas digitales.

La segunda Sala de la SCJN atrajo los amparos de las empresas para su revisión, aunque esta ya se había hecho en una sesión privada el pasado 25 de agosto.

El análisis de los amparos fue encargado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa; mientras que la sala revisará una sentencia dictada en noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, la cual había negado el amparo a las empresas insatisfechas.

Los puntos a revisar de la NOM incluyen:

Nuevo etiquetado frontal con los sellos negros que refieran a los excesos de calorías, sodio, azúcares o grasas

Los criterios nutrimentales para determinar que un producto incurre en estas advertencias

Advertencia de contenido “edulcorante no recomendable para niños”

Se prevé que para septiembre de 2023 estos nuevos etiquetados de advertencia se vuelvan más rigurosos , para que la población pueda decidir informada sobre el contenido de los alimentos y bebidas procesadas.

nuevo etiquetado nutricional (internet / cortesía)

Con información de La Jornada y Reforma