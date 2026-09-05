Muy pronto tendremos una nueva palomera de Snoopy en Cinemex, siguiendo con esta alianza que tiene el personaje con la exhibidora en México.

A continuación, te daremos los detalles que se tienen hasta el momento de la palomera de Snoopy en Cinemex, para que te vayas preparando.

Precio de la palomera de Snoopy en Cinemex

De momento, no hay detalles del precio de la palomera de Snoopy en Cinemex, aunque es posible que sea un coleccionable algo caro por sus características.

La palomera de Snoopy en Cinemex tendrá luces led y será de un buen tamaño, pues recrea la casa de la mascota de Charlie Brown además de mostrar al perrito y su amigo Woodstock.

Palomera de Snoopy en Cinemex (Coleccineando)

Se estima que el coleccionable tendría un precio en combo de unos 500 pesos y sería vendida con palomitas y refresco, como es una tradición de la exhibidora.

Recordemos que desde hace un par de años, Cinemex ya no vende los coleccionables de forma individual o sin producto, siempre es en combo con palomitas y refresco.

¿Cuándo estará disponible la palomera de Snoopy en Cinemex?

No hay datos acerca de la fecha de lanzamiento de la palomera de Snoopy en Cinemex, pues la información de su lanzamiento fue dada por insiders de coleccionables.

Aunque por lo general, cuando se dan estas filtraciones, los coleccionables tardar un par de semanas en estar disponibles, lo mismo sucedería con la palomera de Snoopy en Cinemex.

Se estima que estará disponible en la segunda mitad de septiembre de 2026, para que todos los fans estén atentos de la confirmación en los canales oficiales de la exhibidora