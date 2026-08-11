Grupo Xcaret celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026 la vigésima edición del Festival de Vida y Muerte, con Guanajuato como invitado de honor.

Más que una a una celebración, el Festival Vida y Muerte es una invitación para reencontrar nuestras raíces, reconocer la diversidad cultural que nos define como país, compartir desde el respeto la admiración, las tradiciones, las artes escénicas y la identidad a nuestras comunidades. Leticia Aguerrebere, directora Corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret

Este encuentro, dedicado al Día de Muertos -patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO-, reunirá más de 200 funciones artísticas, altares monumentales, muestras gastronómicas y talleres familiares.

Con una afluencia estimada de 52,000 visitantes, el Festival Vida y Muerte 2026 consolidará dos décadas de historia cultural, fortaleciendo los lazos entre Quintana Roo y Guanajuato.

Grupo Xcaret anuncia Festival Vida y Muerte 2026 con Guanajuato como invitado (Elizabeth Flores)

Grupo Xcaret espera 52 mil personas en el Festival de Vida y Muerte 2026

A lo largo de 20 años, el Festival de Vida y Muerte de Grupo Xcaret ha acumulado más de 800,000 visitantes, reuniendo a más de 15,000 artistas y portadores de tradiciones de 12 estados de la República, y presentando más de 6,400 expresiones culturales.

Durante dos décadas hemos construido un espacio donde la memoria, el arte, la gastronomía, la música, las expresiones y manifestaciones culturales, los saberes comunitarios convergen para honrar una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país, el día de muertos reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad Leticia Aguerrebere, directora Corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret

Para esta edición especial, Guanajuato llegará con una comitiva de más de 200 personas, respaldada por sus secretarías de Economía, de Cultura y de Turismo.

Grupo Xcaret anuncia Festival Vida y Muerte 2026 con Guanajuato como invitado (Elizabeth Flores)

Destacan dos altares monumentales, cuatro altares regionales y la gastronomía de diez cocineras tradicionales chichimecas y otomíes, con platillos como la tortilla ceremonial otomí de Consuelito Venancio y el pan de muerto de Acámbaro.

Asimismo, habrá una muestra artesanal y agroindustrial con 29 espacios de venta de productos típicos como la cajeta de Celaya y prendas de piel de León.

En el ámbito de las artes escénicas, se presentarán más de 200 funciones artísticas con 350 artistas, destacando la gala musical de Lorenzo Negrete, nieto de Jorge Negrete, junto al Mariachi Monumental de Xcaret.

Grupo Xcaret anuncia Festival Vida y Muerte 2026 con Guanajuato como invitado (Elizabeth Flores)

Además, el espacio “Hacienda Niñ@s” ofrecerá 13 talleres interactivos y participativos para toda la familia.

En la parte de la hacienda niños, que es un espacio que creamos para la atención de la infancia y de los adolescentes, tendremos más de 13 actividades con experiencia multigeneracional, conexión con la memoria y la tradición. Todos estos talleres son participativos y vamos a mostrar historia y tradiciones de Guanajuato, Quintana Roo y el resto de México Leticia Aguerrebere, directora Corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret

Para quienes deseen vivir esta gran festividad de cuatro días, que espera una afluencia de 52,000 personas, los accesos por adulto están disponibles en dos modalidades principales: la “Entrada Festival”, que permite el ingreso a partir de las 16:00 h por un precio de 909 pesos, y la “Entrada Parque Xcaret Quintanarroenses + Festival”, con acceso desde las 8:30 a.m. por un precio de 1,379 pesos.

Los boletos del Festival de Vida y Muerte 2026 se pueden adquirir a través de los canales de venta oficiales del parque, incluyendo su sitio web, aplicación móvil y taquillas.