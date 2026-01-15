Starbucks anunció la próxima apertura de un Drive Thru en la ubicación donde se encontraba el emblemático restaurante Sir Winston Churchill’s.

Se trata de un local ubicado en Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX).

Starbucks Drive Thru: la nueva cafetería que abrirá donde estuvo Sir Winston Churchill´s

La cafetería Starbucks está por abrir una nueva sucursal en Polanco de la CDMX.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su ubicación, pues se encontrará en donde estaba el Sir Winston Churchill’s, restaurante que cerró en 2020.

La ubicación de esta nueva sucursal de Starbucks Drive Thru se descubrió debido a las vacantes que se pueden encontrar en plataformas de búsqueda de empleo.

De acuerdo con las plataformas de búsqueda de empleo, se está contratando baristas con experiencia para una apertura.

Asimismo, se pudo encontrar esta vacante en la página oficial de Starbucks, donde no se dan más detalles además de la ubicación de la nueva sucursal Drive Thru.

A pesar de que se está anunciando como un Starbucks Drive Thru, se especula que podría ser una tienda con otro tipo de valor agregado, pues el tamaño de la ubicación supera el de tiendas de venta en autos para estas cafeterías.