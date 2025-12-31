El nombre de Brian Niccol, el CEO de Starbucks, se ha vuelto viral en redes sociales luego de darse a conocer que la famosa cafetería cerraría 400 de sus tiendas en Estados Unidos para el 2026.

La disposición se tomó en gran medida porque el CEO de Starbucks ya no quiere que la marca concentre numerosas sucursales en las áreas metropolitanas de Estados Unidos, lo que pretende ahorrar costos en sus producciones.

¿Quién es Brian Niccol?

Brian Niccol es un empresario estadounidense, conocido por ser el presidente y director ejecutivo (CEO) de Starbucks desde septiembre de 2024.

Brian Niccol (Especial)

Su nombramiento se realizó en sustitución de Laxman Narasimhan, quien anteriormente fue presidente y CEO de Chipotle hasta el 31 de agosto de ese mismo año.

Información disponible señala que Brian Niccol inició su carrera profesional en Procter & Gamble, donde adquirió experiencia en gestión de marcas y marketing, para posteriormente ocupar cargos directivos en Pizza Hut.

Ya en 2024, Brian Niccol asumió como presidente y director ejecutivo de Starbucks, lo que fue visto como un movimiento estratégico para reorganizar la marca y fortalecer su modelo de negocio global.

¿Cuántos años tiene Brian Niccol?

Brian Niccol nació en 1974, por lo que en 2025 tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Brian Niccol?

La esposa de Brian Niccol se llama Jennifer Niccol, con quien está casado desde principios de los años 2000.

Según han declarado en entrevistas, la pareja se conoció mientras estudiaban en la Universidad de Ohio.

Brian Niccol (Especial)

¿Quiénes son los hijos de Brian Niccol?

Junto a su esposa Jennifer Niccol, el CEO de Starbucks tiene tres hijos que viven en California, Estados Unidos.

Aunque se sabe que Brian Niccol es padre de tres hijos, no hay información pública confiable sobre sus nombres.

Brian Niccol (Especial)

¿Qué estudió Brian Niccol?

El CEO de Starbucks, Brian Niccol, estudió ingeniería en la Universidad de Miami y cuenta con una MBA por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.

¿En qué ha trabajado Brian Niccol?

Antes de llegar a Starbucks, Brian Niccol tuvo una carrera destacada en varias grandes empresas, comenzando en Procter & Gamble en gestión de marcas, para luego desempeñarse en:

Pizza Hut en roles ejecutivos

Chief Marketing and Innovation Officer (CMO)

Presidente y CEO de Taco Bell (desde 2015)

CEO y presidente de Chipotle Mexican Grill (De 2018 a 2024)

Brian Niccol también ha formado parte de los consejos de administración de empresas importantes como:

Walmart

KB Home

Harley-Davidson

Brian Niccol, CEO de Starbucks, está detrás del cierre de tiendas en Estados Unidos

Recientemente el CEO de Starbucks, Brian Niccol, anunció el cierre de alrededor de 400 tiendas en Estados Unidos como parte de un plan de reestructuración valuado en mil millones de dólares.

Según ha justificado el propio Brian Niccol, está medida tiene el objetivo de revertir la caída en sus ventas al mismo tiempo que se ajusta a los nuevos modos de consumo.

Starbucks también detalló que los establecimientos que cerrarán sus puertas en el 2026 se ubican principalmente en:

Nueva York

Los Ángeles

Chicago

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos durante 2026 (Michelle Rojas)

Desde hace meses, la empresa ha registrado caídas en sus ventas, debido en parte al rechazo que provocó la eliminación de su política que permitía la entrada o uso del sanitario a cualquier persona sin la necesidad de realizar una compra.

Aunado a esto, también prohibió que se fumara o se vapeara dentro de las instalaciones, incluso el acceso a vendedores ambulantes.