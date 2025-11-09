¿Funko en quiebra? Señalan que la empresa podría no llegar a 2026.

Pese a ser una de las compañías más populares, Funko Pop tendría varios problemas financieros para mantenerse a flote en el mercado.

Funko podría estar en quiebra y no llegaría a 2026. Así lo dio a conocer la propia compañía estadounidense.

En su más reciente informe financiero, la empresa reveló a los inversionistas que no sobreviviría los próximos 12 meses.

La razón detrás de este problema es la caída en ventas del 14% que ha tenido Funko en este 2025 con respecto al año anterior.

Funko (Unsplash)

Asimismo, se dio a conocer que Funko tiene una deuda de más de 250 millones de dólares, por lo que ha modificado su contrato de crédito en un par de ocasiones para evitar un desastre financiero.

De acuerdo con Funko ha experimentado baja demanda en sus productos.

Además de altos costos y un contexto complicado en los sector minorista, lo que ha generado que esté al punto de la quiebra.

Funko fue claro con sus inversionistas al mencionar que tiene una “duda sustancial” acerca de si puede continuar sus operaciones sin apoyo financiero o que exista una adquisición de otra compañía.

Funko (Unsplash)

Este sería el plan de Funko para no irse a la quiebra

El escenario tan difícil que vive Funko ha hecho que la empresa decida lanzar un plan de emergencia para salvarse.

La compañía de figuras lanzará Bitty Pops, una línea de productos más pequeña centrada en coleccionables sorpresa.

Igualmente, Funko tendría Pop Yourself, proyecto que dejará que sus clientes diseñen su propia figura.

Con eso, Funko espera recuperarse del desastre financiero que ha representado este 2025.