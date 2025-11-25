Oscar Isaac rechazó un Funko mientras la empresa enfrenta rumores de quiebra.

En medio de rumores sobre su crisis financiera, Funko Pop recibió un duro golpe a su imagen por parte del actor Oscar Isaac.

Así rechazó Oscar Isaac un Funko en medio de rumores de quiebra

En redes sociales se ha viralizado la forma en la que Oscar Isaac rechazó un Funko que le dio un fan para firmarlo.

Un video muestra al protagonista de Frankenstein abordo de una camioneta, tomándose unos momentos con sus fans plasmando su firma.

No obstante, Oscar Issac se niega de manera rotunda a firmar un Funko de Spider-Man 2099, cuando uno de ellos se lo pide.

Oscar Isaac rechaza un Funko (Captura de video)

La actitud de Oscar Isaac ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Muchos han criticado la forma de actuar del actor por no tener consideración con un fanático.

Por su parte, existe algún sector que celebró lo hecho por Oscar Isaac, ya que aseguran se trata de un revendedor que buscaba la firma del actor .

Esto para aumentar el valor de la figura de colección y después venderla a un precio bastante elevado.

De ahí que algunos consideren que Oscar Isaac tuvo motivos válidos para rechazar dar una firma a un fan.

Crecen los rumores de quiebra de Funko

Los rumores de quiebra de Funko Pop en 2026 siguen aumentando.

La compañía de coleccionables enfrenta una de sus crisis más severas que pondría en duda la continuación de sus operaciones.

El motivo es que Funko experimenta una considerable caída en sus ventas.

Además de deudas y un contexto complicado en el sector minorista.

Ante tal situación, Funko buscaría lanzar un plan de emergencia que consiste en venta productos coleccionables sorpresa o hasta la adquisición de la misma compañía.